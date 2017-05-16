«Цифровой Казахстан» в цифрах

За 2017—2021 на программу будет потрачено более 150 млрд тенге — к каким показателям она должна привести?

В 2017 году на проекты в рамках госпрограммы будет потрачено 12 млрд тенге, в 2018-м — 57,3 млрд тенге, в 2019 году — 25,7 млрд тенге, в 2020-м — 37,9 млрд тенге, наконец, в 2021 году — 17,8 млрд тенге. Всего планируется освоить бюджет более 150 млрд тенге.

В рамках «Цифрового Казахстана» будет реализовано около 140 проектов. И них 44 проекта будут внедрены силами квазигосударственного сектора. Основная масса — 69 проектов будет профинансирована из государственного бюджета, 7 проектов будут реализованы посредством государственно-частного партнерства, 4 проекта будут профинансированы международными финансовыми институтами, за счет местных бюджетов — 9 проектов, наконец, 28 проектов — за счет собственных средств организаций.

Напомним, что программа «Цифровой Казахстан» ставит перед собой следующие метрики и целевые индикаторы к 2021 году: проникновение интернета в Казахстане — 81%, рост производительности труда в ИКТ — на 43%, уровень цифровой грамотности населения — 81,5%, уровень удовлетворенности населения качеством самостоятельно полученных услуг в электронной форме — 84%, доля объема производства и реализации товаров (услуг) отрасли ИКТ в общем объеме ВВП — 4,9%.

«Цифровой Казахстан» состоит из четырех подпрограмм — «Цифровой шелковый путь», «Креативное общество», «Цифровые преобразования в отраслях экономики», «Проактивное государство». Согласование и принятие государственной программы «Цифровой Казахстан» планируется осуществить в сентябре текущего года.