Казнет покорил вершину имени «130 тысяч доменов»!

От 120 тысяч до 130 отечественный сегмент Сети шел долгие 2,5 года.

Напомним, что в феврале Казнет установил если и не абсолютный рекорд, то локальный, показав лучший результат за последние пару лет: по итогам «лютого» емкость Казнета стала больше почти на 1400 доменов. Последний раз подобная цифра была зафиксирована в ноябре 2014 года.

В марте Казнет взял передышку (-6 доменов в зоне .KZ, емкость домена .ҚАЗ осталась неизменной), недвусмысленно намекая, что настоящие рекорды еще впереди.

В апреле отечественный сегмент Сети стал больше сразу на 1143 домена (+1146 в зоне .KZ — 129669 доменов, −3 в зоне .ҚАЗ — 1008 доменов). Таким образом, совокупная емкость Казнета в обеих зонах составила 130677 доменов.

Напомним, что свою первую большую круглую цифру — 100 тысяч зарегистрированных доменов Казнет достиг в конце 2013 года. Тогда, по итогам ноября, по данным Казахстанского центра сетевой информации (KazNIC), в зоне .KZ было зарегистрировано 98774 доменных имен, в зоне .ҚАЗ, соответственно, 1586 — всего это 100360 доменов.

К своему 20-летию Казнет, днем рождения которого считается 19 сентября 1994 года, поставил еще один рекорд — за год его доменная емкость выросла почти на 20% — по состоянию на 1 ноября 2014 года в Казнете было зарегистрировано 117 917 доменных имен в зоне .KZ и 1446 — в зоне .ҚАЗ. Этот рекорд, вероятно, еще долго останется непобитым.

К 21-летию отечественный сегмент Сети подошел скромно: без фанфар и победных реляций. По состоянию на 1 сентября 2015 года его доменная емкость составила 123870 доменов (.ҚАЗ+.KZ). То есть, за год Казнет вырос примерно на 3%.

Наконец, по состоянию на август 2016-го, то есть, в аккурат к своей двадцать второй годовщине, емкость Казнета составила 125411 доменов. Год к году отечественный сегмент Сети вырос на скромные 2%.

Пока темпы роста доменной емкости отечественного сегмента Сети с начала 2017-го остаются многообещающими. Если они сохранятся, то к концу года она может увеличиться до 135 тысяч. Впрочем, это консервативный сценарий, а оптимистичный говорит о том, что к 140 тысячам доберемся уже по итогам декабря.