В Алматы прошел Extreme Forum 2017

Бизнес-среда в Алматы остается активной, заказчики проявляют интерес к решениям Extreme Networks.

19 апреля компания Extreme Networks провела для партнеров и заказчиков конференцию Extreme Forum Almaty 2017. В ходе мероприятия представители компании рассказали о новостях и новинках, которые выйдут в ближайшее время, обновленных продуктах и решениях Extreme Networks. Как отметил Вячеслав Ким, директор по продажам Extreme Networks в странах Центральной Азии и Кавказа, Extreme Forum — это традиционное мероприятие, которое проходит регулярно в различных странах.

Extreme Networks — американская компания, которая была основана в 1996 году. Сейчас компания представляет собой большую корпорацию, состоящую почти из 1700 сотрудников, с оборотом порядка 700 миллионов долларов. Extreme Networks котируется на Нью-Йоркской фондовой бирже.

«Формат конференции уже устоялся и широко используется. В этом году мы решили провести форум в Алматы, потому что бизнес-среда здесь остается активной. У нас есть большое количество новостей, которыми мы хотим поделиться. Помимо того, что мы приобрели компанию Zebra Wireless, сейчас также идет процесс по приобретению подразделения компании Avaya (той части, которая занимается сетевым бизнесом) и подразделения компании Brocade. Это важные новости для наших клиентов и партнеров, которые усиливают и расширяют портфель продуктов компании. Помимо этого, конечно же, есть новые решения и концепции, например, ExtremeFabric, которые мы выпускаем на рынок», — рассказал Вячеслав Ким.

Уже в июне в прайс-листе Extreme Networks появятся новые продукты — бюджетные коммутаторы уровня доступа, которые имеют гигабитные и 10-гигабитные порты. Помимо этого появились большие коммутаторы с неблокированный архитектурой, которые поддерживают скорости в 100 гигабит. «Мы ожидаем, что, учитывая факт роста трафика в Казахстане, эти продукты будут пользоваться спросом уже в самом ближайшем будущем», — отметил Вячеслав.

Сейчас основные решения, которые представлены в портфеле компании — это, в первую очередь, решения для инфраструктуры, проводные и беспроводные решения для различных уровней сети. У Extreme Networks уже была своя линейка Wi-Fi, которая пополнилась с приобретением подразделения компании Zebra Wireless. Сейчас решения Zebra Wireless полностью вошла в состав портфеля Extreme Networks в виде линейки ExtremeWireless WiNG (WIFI New Generation). В ходе конференции представители компании поделились деталями по решениям, а также показали оборудование на стенде.

«Учитывая, что традиционно продукты Zebra Wireless продавались в сфере розничных продаж, на складах с огромной территорией и в больших производствах, мы оставили все именно так. В линейке продуктов уже имеются точки доступа, так называемой, второй волны Wave2 стандарта 802.11ac, которые поддерживают более высокие скорости и большее количество одновременных пользователей. Технологии не стоят на месте, скорости растут, соответственно, и точки у нас различные — для внутреннего и для внешнего использования, есть также точки с внешними антеннами и внутренними. Интересное решение здесь — это камера плюс точка, два продукта в одном. Такое решение в ближайшее время будет доступно для теста в Казахстане», — рассказал Вячеслав Ким.

Еще одна важная часть портфеля Extreme Networks — это системы управления и элементы безопасности, которые продаются в комплексе. Это непосредственно софт, который позволяет управлять сетью, видеть ее более прозрачно, в различных разрезах и, соответственно, принимать решение о том, как с этой сетью работать. Кроме того, около года назад было введено новое облачное решение.

«Мы предоставляем свои решения из облака. Это касается и проводных, и беспроводных технологий. То есть, любой заказчик получает коммутатор либо точку доступа Extreme Networks, которыми можно управлять из облака, не имея контроллера или отдельной платной системы управления у себя в офисе. Клиент заходит под своей учетной записью в облако и управляет своей сетью так, как это необходимо», — пояснили представители Extreme Networks.

Безусловно, главное, на чем Extreme Networks всегда специализировалась — это коммутация. Среди новинок в этом сегменте — Х870 серия с 32 портами 100Гб (интерфейс QSFP28), multi-rate коммутаторы с портами 2.5 и 5 Гб с поддержкой стандарта РоЕ++, промышленные решения — защищенные коммутаторы, которые имеют специальный температурный режим и возможность подключения сторонних устройств, например, камер и точек доступа.

Учитывая, что тенденции в телеком-оборудовании движутся в сторону SDN (Software Defined Networks — Программно конфигурируемые сети), компания Extreme Networks поддерживает эту инициативу. «Что всегда отличало Extreme networks — это открытые технологии. У нас нет каких-то проприетарных протоколов, которые мы используем только на своих сетях. Наш подход в разработке решений очень хорошо привязан к текущей структуре решений SDN, которые есть на рынке», — заключил спикер.

В конце конференции прошла кейсовая сессия, где заказчики Extreme Networks рассказали о своем опыте работы с оборудованием и решениями компании, а участники мероприятия смогли задать интересующие их вопросы.

Денис Гайда, агентство Kazakhstan Today: «Оборудование Extreme Networks мы используем где-то с 2013 года. Мы являемся первым официальным покупателем на территории Казахстана. Проблем совместимости с другими вендорами не было. В эксплуатации оборудование показало себя замечательно — оно стоит, работает, и проблем с ним не возникает. В будущем нам интересны коммутаторы Extreme Networks, и если у них сейчас появится линейка маршрутизаторов, то мы будем смотреть только в ее сторону».

«Оборудование Extreme Networks мы используем уже пару лет, никаких проблем совместимости не было, все работает отлично. Я считаю, что оборудование стоит своих денег, качество и цена нас полностью устраивают. Также мы сейчас используем маршрутизатор Brocade серии MLX, вскоре эти устройства должны перейти в линейку Extreme Networks. В будущем нас интересуют коммутаторы компании», — рассказывает Константин Посохов, интернет компания PS.

«С компанией Extreme Networks мы работаем уже более двух лет. Опыт только позитивный. Со стороны Extreme Networks отношение к нам, как к партнеру, очень хорошее. Также они очень лояльны к нашим заказчикам в плане предоставления демо-оборудования, проведения совместных встреч. Интерес к оборудованию Extreme Networks безусловно есть, оно выгодно в плане соотношения цены и качества. Пока, конечно, не все заказчики знают оборудование Extreme, но я думаю, что мы это решим», — отмечает Анатолий Бублик из IT Integration SMB.

Опытом работы делится Данияр Смагулов, Zerde Business Solutions: «С Extreme Networks мы работаем с самого открытия офиса в Казахстане, когда появился дистрибьютор и представительство. Впечатления у нас самые положительные. За эти пять лет реализовано много больших и маленьких проектов. В основном это проекты у крупных корпоративных заказчиков, госсектор. За все эти годы и само оборудование, и компания зарекомендовали себя только с лучшей стороны. Сегодня были представлены новинки — видно, что у компании большое видение развития рынка и своих технологий. Они укрепляются, унифицируют свои технологии. В линейке появляется то, чего раньше не было. Если раньше мы использовали для некоторых задач сторонние инструменты других производителей, то сейчас можно строить решения, например, унифицированных сетей полностью на Extreme Networks, что нас очень радует».

Вячеслав Ким отметил, что с того момента, как Extreme Networks начала работать в Казахстане, компания стабильно растет. И, несмотря на то, что сейчас относительно кризисное время, ожидается рост по итогам финансового года, который закончится в конце июня: «На текущий момент цифры показывают, что все к этому идет, поэтому я думаю, что рост сохранится, и мы будем его придерживаться в будущем, только улучшая показатели».