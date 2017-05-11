Министерство здравоохранения будет работать со стартапами

В Астане пройдет хакатон «Мобильная медицина».

27 мая в Астане министерство здравоохранения РК при поддержке Казахстанской ассоциации высокотехнологичных, энергоэффективных и инновационных компаний проведет хакатон «Мобильная медицина». Цель мероприятия — привлечение стартапов к реализации социально-значимых и инновационных приложений в области здравоохранения, а также выявления кадрового потенциала из числа молодых IT-специалистов (разработчики приложений, дизайнеры, IT-маркетологи).

Принять участие в хакатоне могут стартап-команды, IT-разработчики и инноваторы. Минздрав намерен привлечь лучших из них для разработки и реализации инновационных решений в области здравоохранения.

В ходе хакатона планируется создание логически завершенного прототипа приложения с возможностью дальнейшего применения. Команда должна реализовать мобильное приложение по заданной теме. Приложение должно быть логически завершенным и корректно выполнять задачи основной темы. Лучшие решения, разработанные в рамках конкурса, получат возможность практической реализации на площадках города. Кроме того, команды, занявшие призовые места, получат возможность пройти оплачиваемую стажировку в зарубежных компаниях.

Напомним — 17 ноября в Алматы пройдет конференции PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении. В конференции примут участие владельцы, руководители и ИТ-директора медицинских учреждений.