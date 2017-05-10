Казахстанские сайты снова атакованы хакерами

Службой KZ-CERT проводятся мероприятия по расследованию инцидента.

Служба реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT сообщила о взломе государственных сайтов Карагандинской области злоумышленником Fathur.xZ. В списке атакованных оказалось восемь порталов, в числе которых — сайт Актогайского районного маслихата, сайт управления государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области, сайт аппарата акима Жанааркинского района. В настоящее время доступ к ресурсам восстановлен.

«Кроме перечисленных сайтов хакерской атаке подверглись свыше 100 интернет-ресурсов по всему миру. Службой KZ-CERT проводятся мероприятия по расследованию данного инцидента. Правильный выбор стратегии защиты, программных продуктов и их настроек позволит адекватно противостоять злоумышленникам и существенно снизить ущерб от атак», — отметили представители службы реагирования на компьютерные инциденты. Они также напомнили номер бесплатной горячей линии (1400), по которой можно обращаться в случае возникновения инцидентов.