В Узбекистане запустили онлайн-сервис для проверки штрафов за нарушения ПДД

В Узнете начал работать сайт Dyhxx.uz.

Главное управление безопасности дорожного движения МВД Узбекистана запустило веб-ресурс, с помощью которого можно проверить данные по штрафным санкциям за нарушение ПДД на основе снимков дорожных фотофиксаторов в столице республики. Автовладельцы смогут узнать информацию о штрафах за нарушения правил дорожного движения на сайте Dyhxx.uz, передает Digital Report.

Создатели сервиса отмечают, что узнать о штрафах можно, отправив СМС-запрос на номер 8860 в следующем виде: государственный номерной знак автомобиля пробел серия+номер техпаспорта (например, 01A123AA AAC1234567). Стоимость одного сообщения составляет $0,05. Пока ресурс работает в тестовом режиме и доступен только для абонентов UMS.

Ранее для служб БДД МВД Узбекистана компанией были разработаны и внедрены системы «Техпаспорт», «Адм-практика», «Тест ПДД» и «Права».