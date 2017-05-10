В Таджикистане законодательно запретят пользование чужими сим-картами

С такой инициативой выступило МВД Таджикистана, законопроект уже поступил на рассмотрение правительства республики.

В Таджикистане хотят ввести административную ответственность за незаконную продажу, передачу и использование другими лицами сим-карт и уголовную ответственность за передачу «симок» для использования в преступных целях. Такое решение было принято по итогам совещания представителями МВД, Государственного Комитета национальной безопасности, Службы связи при правительстве РТ и мобильных операторов. Разработанный законопроект уже представлен правительству республики, передает Digital Report.

По сути, сим-карты таджикских операторов мобильной связи можно будет использовать только в республике, и никто не сможет ими воспользоваться на территории приграничных районов Афганистана и других соседних стран.

Отмечается, что сейчас в Таджикистане количество мобильных абонентов (9,59 млн) превышает общую численность населения (8,48 млн), так как многие граждане используют несколько сим-карт разных операторов.