На улицах Астаны появились терминалы для зарядки гаджетов

Стойки и скамейки на солнечных батареях позволят бесплатно зарядить смартфоны и планшеты.

В Астане появились работающие на солнечных батареях стойки и скамейки для зарядки мобильных устройств, сообщает пресс-служба акимата района Сарыарка. Проект реализован в преддверии международной выставки «Астана ЭКСПО 2017» для удобства жителей и гостей столицы. Зарядить свои гаджеты астанчане смогут бесплатно.

«Особенностью указанных объектов является абсолютная энергоэкономичность и энергоэффективность, построенная на принципе потребления энергии солнца, по средством накапливания энергии через установленные солнечные батареи», — отметили в акимате.