PROFIT Finance Day 2017: лучшие кейсы, практики и идеи. Инсайд

Анонс: уже через 3 недели состоится крупнейшее мероприятие для ИТ-директоров из финансовой отрасли Казахстана.

Уже через 3 недели состоится крупнейшее мероприятие для ИТ-директоров из финансовой отрасли Казахстана. Ставший уже традиционным PROFIT Finance Day, соберет внушительную аудиторию топ-менеджеров, ИТ-директоров, ИТ-специалистов, которые будут рассматривать трансформационные процессы в отрасли через призму ИТ, делиться кейсами и лучшими практиками.

В этом году организаторы конференции существенно изменили программу, скорректировав ее в соответствии с потребностями рынка. В частности, финтеху отвели полноценный блок. Учитывая, что этот сегмент растет трехзначными темпами — это оправданно. Финтех в лидерах и с точки зрения инноваций: сегодня в отрасли обкатываются такие практики, которые еще пару лет назад казались совершенно немыслимыми.

Горячая тема, которая остается весьма актуальной уже на протяжении многих лет — информационная безопасность. И если у вас «замылился» взгляд и вы считаете, что она надумана, где-то даже перегрета, — вспомните непрекращающиеся атаки на банковскую систему Казахстана. Разумеется, в соответствии с этими трендами, Profit Finance Day 2017 уделит этой теме большое внимание.

Еще один премьерный блок анонсировали организаторы — стратегии развития в финансовом секторе. В ходе него будут подниматься вопросы от фундаментальных (Какие инновации потребуются финансовому сектору?) до вполне практических (Эволюция процессингового центра. Каким он должен быть завтра?).

И традиционно организаторы обещают интересные дискуссии, встречи и приятное послевкусие по итогам конференции. «Мы развиваемся, эволюционируем, а в каких-то вопросах даже опережаем рынок. И эту эволюцию можно увидеть в нашей программе», — говорит Бибигуль Джусангалиева, генеральный директор PROFIT Events.

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