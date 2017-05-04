Казпочта открыла Лабораторию 3D печати

Выбрать модель и отправить заявку на ее печать можно онлайн.

3 мая в алматинском главпочтамте состоялась презентация нового проекта АО «Казпоча» — Лаборатории 3D печати. Проект запущен совместно с Suleyman Demirel University, студенты которого теперь смогут на практике испытать новые технологии на базе 3D-лаборатории и монетизировать свои проекты.

Как рассказал Profit.kz Нариман Мукушев, управляющий директор по инновациям и информационным технологиям АО «Казпоча», проект не потребовал никаких инвестиций, кроме выделения отдельного помещения в здании главпочтамта. Оснащение лаборатории взял на себя университет. Ожидается, что новая услуга будет пользоваться спросом у казахстанцев. В перспективе также планируется развивать партнерство с бизнесом, который, как надеются в Казпочте, тоже проявит интерес к проекту.

«Мы открыты к сотрудничеству и осознаем важность развития этой технологии в Казахстане», — заявил Нариман Мукушев.

Воспользоваться услугой можно на сайте Postmarket.kz, где есть возможность выбрать модель и отправить заявку на ее печать. Распечатанную модель сотрудники Казпочты отправят по указанному в заявке адресу, в любой город или село. Помимо указанных на сайте шаблонов можно выслать и свой вариант 3D-модели либо просто рисунок, на основе которого студенты создадут трехмерную модель и выполнят заказ.

«Конечно, у многих может возникнуть вопрос: „Какая связь у Казпочты с 3D-печатью?“. Но мы за инновации, мы хотим их внедрять, и хотим, чтобы для казахстанцев они были доступны. В данном случае мы видим, что это реальная революция. И наша цель — запустить эту инновацию и сделать ее доступной для каждого», — отметил Нариман Мукушев.