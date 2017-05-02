Национальный спутник связи и вещания «KazSat-3» 3 года на орбите

Сегодня на базе «KazSat-3» обеспечено цифровое телерадиовещание в форматах HD, DTH, IPTV по всей территории РК.

28 апреля 2014 года с космодрома Байконур был запущен национальный спутник связи и вещания «KazSat-3». За 3 года эксплуатации ресурсами национального спутника «KazSat-3» пользуются 9 государственных и коммерческих организаций.

«Ввод в эксплуатацию спутника „KazSat-3“ стал важным моментом для социально-экономического развития Республики Казахстан. Наличие собственных национальных спутников связи и вещания позволяет удовлетворять потребности страны в каналах фиксированной спутниковой связи, обеспечить информационную безопасность страны, устранить „цифровое неравенство“ на территории государства, снизить отток денежных средств за рубеж», — говорится в сообщении пресс-службы РЦКС.

В 2016 году полностью завершился переход национальных телеоператоров Республики Казахстан с иностранных на отечественные спутники связи и вещания. Сегодня на базе «KazSat-3» обеспечено цифровое телерадиовещание в форматах HD, DTH, IPTV по всей территории РК.

Национальный оператор в области телерадиовещания АО «Казтелерадио» транслирует пакет программ спутникового телерадиовещания «OTAU TV». Оператор Caspio HD транслирует пакет телеканалов в HD формате в любую точку республики, используя технологическую платформу «KazSat-3». Ресурсы «KazSat-3» использует оператор «Алма ТВ», вещающий в формате HEVC. Данный формат позволяет увеличить количество каналов, улучшить качество и яркость картинки вещания, транслировать HD и Ultra HD (4K) каналы.

При создании спутника «KazSat-3» были использованы современные технические решения, позволяющие обеспечивать заданные характеристики аппарата и необходимый уровень надежности. Зона покрытия распространяется на всю территорию Республики Казахстан, территории стран Средней Азии (Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан), а также центральную часть России.

Управление космическим аппаратом осуществляют специалисты АО «Республиканский центр космической связи» с применением новейших технических средств Наземного комплекса управления космическими аппаратами в городе «Акколь» Акмолинской области и пезервного комплекса управления космическими аппаратами «Коктерек» в городе Алматы.

Коллектив АО «РЦКС» в статусе национального оператора космических систем связи РК продолжает активную работу по развитию казахстанской национальной группировки спутников связи и вещания «KazSat» для дальнейшего развития независимого телекоммуникационного рынка страны и экономики государства в целом.