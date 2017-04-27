Робототехника станет обязательным предметом в школах

По заявлению Ерлана Сагадиева, в министерстве сейчас изучают этот вопрос.

Международный фестиваль робототехники RoboLand собрал в Караганде более 800 ребят. В каждую из 400 команд входили два человека. Участники состязались по 24 номинациям, передает «Литер».

Программа включала лабиринты, состязания в механическом и интеллектуальном сумо, кегельринг и футбол для роботов, 3D-прототипирование, управление квадрокоптерами и другое. Жюри возглавил судья международного класса WRO, преподаватель Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики Александр Капитонов.

На открытие фестиваля приехал министр образования и науки Ерлан Сагадиев. Глава ведомства отметил хороший уровень развития робототехники в Карагандинской области. По его словам, в перспективе в школьной программе предмет из дополнительного может стать обязательным. В министерстве сейчас изучают этот вопрос. Министр отметил, что внедрение робототехники в школах — принципиальная задача.

«Нам нельзя отставать от других стран мира. В 2016 году благодаря финансированию местных бюджетов и спонсорской поддержке приобрели 400 класс-комплектов робототехники. Дополнительными занятиями охватили 20 тысяч детей. В этом году мы планируем количество учащихся удвоить», — заявил Ерлан Сагадиев.

Для фестиваля карагандинцы создали уникальный полигон «RoboLand Казахстан», имитирующий карту страны. На площадке размером 15 на 12 метров можно проводить состязания водных роботов, соревнования по 3D-прототипированию, программированию ботов и созданию виртуальных миров. На создание полигона ушло больше полугода.

«Здесь шесть соревновательных участков, где нанесены областные центры, столица Астана. Каждый уровень имеет свою сложность. Робот должен выбрать определенные полезные ископаемые, окрашенные на полигоне в определенные цвета, и загрузить их в вагоны», — рассказала руководитель отдела учебно-методического центра развития образования Карагандинской области Елена Вафина.

Над созданием полигона работала большая команда, в которую входили консультанты-преподаватели технических вузов. В дальнейшем число соревновательных участков станет больше. Если найти подходящее стационарное место, полигон можно будет постоянно использовать как тренировочную базу.

Продвижению фестиваля способствует программа повышения квалификации преподавателей информатики и робототехники. Главная цель мероприятия — побудить интерес к робототехнике.