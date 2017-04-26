Интернет-банкинг и кибербезопасность: советы Нацбанка РК

Национальный банк Казахстана выпустил ролик с советами, которые позволят пользователям обезопасить себя от злоумышленников.

Наглядный ролик о том, как не стать жертвой мошенников, совершая покупки в интернете и пользуясь услугами виртуального банкинга, выпустил Национальный банк Казахстана, передает Sputnik.

«Мошенничество в интернете стало одним из самых распространенных видов киберпреступлений. К примеру, многие из нас с удовольствием пользуются интернет-банкингом. Это знают и интернет-мошенники, которые придумали много способов обмана доверчивых пользователей. В ролике представлены несколько простых советов, которые позволят обезопасить себя от злоумышленников», — отметили в Нацбанке РК.

Во время интернет-шоппинга важно обращать внимание на адрес интернет-сайта, поскольку мошенники могут создавать сайты-подделки, в URL таких сайтов намеренно перепутаны буквы или добавлены символы, но на первый взгляд он выглядит как «оригинал». Такой же «фокус» мошенники могут проделать и со страничкой интернет-банкинга. Необходимо также внимательно читать смс-сообщения, которые присылает банк, особенно если там содержится смс-код доля подтверждения входа или платежа.

«Не вводите код, если вы не совершаете эти покупки! Никогда и никому не сообщайте смс-код и платежные реквизиты карты, даже менеджеру банка — мошенник может позвонить вам на телефон и, представившись сотрудником банка, попросить назвать пин-код или трехзначный код карты. Помните, банк может попросить назвать номер карты, но не имеет право запрашивать коды. Пересылая фото банковских карт через интернет, также можно стать жертвой мошенников, которые могут использовать эти данные», — предупреждают специалисты.