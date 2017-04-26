О технологиях, предсказывающих развитие заболеваний, рассказали в правительстве РК

Государство могло бы сыграть большую роль, инвестируя в технологические разработки.

О новых разработках в области медицины рассказал президент академии профилактической медицины, ученый медик, специалист по международному здравоохранению Алмас Шарман на заседании правительства РК, передает Strategy2050.kz.

«Государство могло бы сыграть большую роль, инвестируя в технологические разработки. Буквально месяц назад к нам обратилось несколько кроссфит и фитнес-клубов Алматы с тем, чтобы мы разработали индивидуальные персонализированные подходы для рационального питания и мобильное приложение к нему», — поделился А. Шарман.

По сообщению главы академии профилактической медицины, они уже начали эту разработку и подали на грант в МОН РК.

«В целом такие разработки играют очень большую роль. Например, IBM Watson занимается выявлением индивидуальных редких заболеваний, Google flu trends 2 года назад разработал технологию, которая позволит на 10 дней раньше предсказывать эпидемию гриппа. Эту технологию Google передал Колумбийскому университету. Сейчас этим можно активно пользоваться. Тема исключительно важная, поэтому мы считаем, что это существенно улучшит состояние здоровья и качество жизни казахстанцев», — заключил спикер.

Напомним — 17 ноября в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.