О чем говорят ИТ-топы: финсектор

В преддверии ставшей уже традиционной конференции Profit Finance Day мы выяснили острые вопросы, которые интересуют топ-менеджеров.

В преддверии ставшей уже традиционной конференции PROFIT Finance Day, проводимой компанией PROFIT Events, организаторы провели бизнес-завтрак с топ-менеджерами банков, страховых и финтех-компаний, чтобы понять градус настроения в финансовом секторе. Дискуссия, участниками которой стали Марина Иванова (СК «Коммеск-Омир»), Алексей Воронцов («Альфа Банк»), Ергали Бегимбетов (Amanat Insurance), Алексей Сидоров («Кредит24»), Александр Трапезин («Алтын Банк»), Михаил Зайцев («Цесна Банк») и Шокан Дусипов (Homebank.kz) получилась фрагментированной, но при этом непринужденной. Мы формализовали острые вопросы, которые интересуют топ-менеджеров в своеобразном хит-параде.

О новых моделях идентификации и аутентификации

В вопросе трансформации финансовых организаций, которая идет, преимущественно, в сторону цифровизации бизнес-процессов, имеется множество болевых точек. Среди них идентификация и аутентификация пользователей. Без прогресса в этом вопросе говорить о том, что у финансовых организаций получится сделать на 100% поворот в сторону Digital, — это иллюзия.

Михаил Зайцев, например, говорит о новых моделях идентификации пользователей — голосовом методе, который позволяет по спектральному анализу голоса идентифицировать пользователя. Возникает, по его словам, бесшовное распознавание пользователя — это снимает раздражающие вопросы. С ним согласен и Ергали Бегимбетов, который считает, что эта технология позволит избежать необходимости помнить пароли для голосового обслуживания.

Александр Трапезин продолжает тему новыми моделями идентификации по новым метрикам — от селфи до видео. Новые методы были бы интересны и в связке с системами ИБ, антифрод-системами. По его словам, подобные технологии в банке уже изучают.

Финтех и все вокруг него

Критической массой, которая вывела на первый план финтех в дискуссии, стал вопрос: «Почему инвесторы не верят в финтех в Казахстане?». Алексей Сидоров считает, что инвесторы в Казахстане вообще не верят в технологические компании. По мнению основателя «Кредит 24», финтех не конкурирует с банками, а лишь «берет» то, что традиционным банкам по ряду причин не интересно. «Если мы скажем, что финтех неактуален, это значит, мы проигнорируем мощный тренд, это значит, что мы вернемся в каменный век», — считает он.

Его поддерживает Алексей Воронцов, считая, что это актуально — банки архаичны, они знают бизнес-процессы, продукты, но они ничего не знают о клиентах — а клиент меняется. А вот финтех знает. «Банки гордятся своими бизнес-процессами, а они уже никому не нужны», — резюмирует он.

Участники дискуссии сходятся во мнении, что мобильный банкинг и миллениалы — это другие люди — все, что не существует в их мобильном телефоне, смартфоне — для них не существуют вовсе.

Информационная безопасность

Алексей Воронцов считает, что тема ИБ — чрезвычайно важная. И она обязательно должна быть в фокусе любых ИТ-дискуссий. «Я бы вообще предложил разбирать конкретные кейсы, которых в последнее время очень много. Уровень и изощренность атак невероятно выросли. Да и в Казахстане продуманность атак стала на голову выше. Для банков информационная безопасность — это больная тема, банки не хотят ее поднимать, но если мы не будем говорить об этом, то ничего не изменится», — считает он.

«Сейчас на слуху другой тип мошенничества — злоумышленники пишут скрипты, которые запускают в системы, делают свою кредитную историю „чистой“ и получают новые кредиты. Тренды такие, что деньги будут выносить просто охапками», — продолжает Алексей.

Михаил Зайцев говорит, что сейчас нужно говорить о проактивной системе. «Если банк не вернул деньги на уровне транзакции, то он их уже с большой долей вероятности не вернет вовсе. Нужен новый уровень взаимодействия между БВУ, нужна система оповещения. И нативная связь с МВД», — считает он.

Большой топик дискуссии — это то, как продать безопасность топам. По мнению участников бизнес-завтрака, «безопасники» и «айтишники» должны видеть идентичную картину в области ИБ. «ИБ просто не умеет продавать тему безопасности, не может обосновать руководству свое существование. Нет понимания и того, что делает ИБ. И эта ситуация характерна для многих банков», — считает Алексей Воронцов.

ИТ-инфраструктура

По мнению участников дискуссии, все сейчас «вращается» вокруг совокупной стоимости: цена ниже — надежность выше. При этом банки не особо стремятся в облака, есть лишь одна причина, по которой они туда идут — здесь можно снизить расходы на ИТ. Но возникает другой вопрос. «Есть серьезные регуляторные моменты — нужен эксперт, который раз и навсегда объяснит, что можно банкам и чего нельзя делать в облаках», — замечает Алексей Воронцов.

Ергали Бегимбетов рассказал кейс о том, какие результаты были достигнуты в компании с момента перехода на идеологию Agile. «Мы начали писать сами в Agile и делаем это быстро: средний цикл разработки приложений — 4 недели», — говорит он. Ему, впрочем, парирует Шокан Дусипов: «Если от вас уйдут ключевые разработчики, то все может рухнуть». Здесь, по мнению участников дискуссии, действительно есть риски.

Марина Иванова делится мыслями о предстоящем «электронном полисе», который может изменить парадигму бизнес-процессов в страховании в Казахстане. Вопреки общему мнению она считает, что «рынок и потребитель не готов к такому взаимодействию». «Продукт получается очень сложным, порой лучше купить его в офлайн», — говорит она. «Мне было бы интересно, — обращается она участникам бизнес-завтрака, — узнать, какие задачи ставит бизнес для ИТ».

Между ИТ и всеми другими подразделениями огромная пропасть. «Почему вы мешаете ИТ? Своими проводками, какими-то никчемными вопросами?», — шутят участники бизнес-завтрака под его занавес, предлагая нивелировать эту пропасть.

Напомним, что 26 мая в Алматы состоится отраслевая конференция PROFIT Finance Day. Регистрация открыта, приглашаем к участию ИТ-директоров и партнеров.