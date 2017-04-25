ПО Microsoft установят на компьютеры Bilim Book для малокомплектных школ в РК

Премьер-министр Казахстана посетил офис Microsoft в Сан-Франциско и обсудил технологические решения для системы образования Казахстана.

Бакытжан Сагинтаев в рамках рабочего визита в США встретился с корпоративным вице-президентом компании Microsoft Д. Левиным (Dan’l Lewin) в офисе компании в Сан-Франциско. В ходе встречи сотрудники главного офиса Microsoft продемонстрировали новые технологии компании и обсудили с представителями правительства Казахстана внедрение программных решений в образовательные учреждения страны.

Речь, прежде всего, шла о стратегической инициативе Digital Kazakhstan (Цифровой Казахстан), принятой к действию в феврале 2017 года. Инициатива направлена на сокращение разрыва уровня образования в сельских и городских школах при помощи информационных технологий, а также увеличение конкурентоспособности казахстанской экономики посредством прогрессивного развития цифровой экосистемы. Сторонами рассматривается возможность оснащения программным обеспечением специального компьютерного устройства Bilim Book, которое планируется внедрить в малокомплектные школы в РК.

Компания Microsoft определяет для себя в качестве приоритета работу с молодым поколением. В Казахстане уже широко популяризируются ИТ — инициативы Microsoft, цель которых сориентировать студентов и школьников в получении и развитии технических и профессиональных навыков.

Так, в декабре 2016 г., в Казахстане прошла молодежная конференция YourthSpark Live, где участники получили знания о современных трендах в программировании и инструментах для продуктивной учебы. Также в декабре по инициативе компании Microsoft были организованы и проведены уроки информатики в школах в рамках республиканской акции «Час кода» в Казахстане. В акции «Час кода в Казахстане» за два года с программированием познакомились 126 000 человек, большинство из них — школьники из 2500 школ из 16 областей Республики.