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Сайт министерства обороны РК подвергся дефейсу

На главной странице ресурса было размещено обращение от палестинских хакеров.

24 апреля 2017 11:51, Profit.kz
Рубрики: Связь, Интернет

Сайт министерства обороны РК подвергся дефейсу. Некоторое время ресурс был отключен, но копия взломанной главной страницы была доступна через кеш Яндекса.

«Только на прошлой неделе вышла новость о том, что Вооруженные силы РК для эффективного управления повседневной деятельностью казахстанских войск начали разработку программы „Цифровая армия“ с применением новейших информационных технологий. Но, к сожалению, они на данный момент даже не способны организовать правильную защиту своего официального портала от палестинских хакеров. Сегодня вечером (23 апреля), ориентировочно с 22:00 до 23:00, был взломан Mod.gov.kz. Хакеры разместили на нем Дефейс. Данный факт наглядно показывает, что обсуждаемая до сих пор концепция программы „Киберщит“ далека от реалий, поскольку с заявленными в ней сроками достижения целевых показателей улучшения ситуации к 2022 году, информационное пространство Казахстана станет лучшим в мире киберполигоном для тренировок и показательных выступлений зарубежных цифровых армий», — заявили в ЦАРКА.

В настоящее время работа сайта восстановлена.