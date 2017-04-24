На главной странице ресурса было размещено обращение от палестинских хакеров.

Сайт министерства обороны РК подвергся дефейсу. Некоторое время ресурс был отключен, но копия взломанной главной страницы была доступна через кеш Яндекса.

«Только на прошлой неделе вышла новость о том, что Вооруженные силы РК для эффективного управления повседневной деятельностью казахстанских войск начали разработку программы „Цифровая армия“ с применением новейших информационных технологий. Но, к сожалению, они на данный момент даже не способны организовать правильную защиту своего официального портала от палестинских хакеров. Сегодня вечером (23 апреля), ориентировочно с 22:00 до 23:00, был взломан Mod.gov.kz. Хакеры разместили на нем Дефейс. Данный факт наглядно показывает, что обсуждаемая до сих пор концепция программы „Киберщит“ далека от реалий, поскольку с заявленными в ней сроками достижения целевых показателей улучшения ситуации к 2022 году, информационное пространство Казахстана станет лучшим в мире киберполигоном для тренировок и показательных выступлений зарубежных цифровых армий», — заявили в ЦАРКА.

В настоящее время работа сайта восстановлена.