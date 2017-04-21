QR-код расскажет всю историю

По инициативе клуба молодых предпринимателей в Костанае на памятниках архитектуры начали устанавливать таблички с QR-кодами.

Для привлечения туристов в Костанае на памятниках архитектуры начали устанавливать таблички с QR-кодами. Они позволят любому туристу получить полные сведения об исторических объектах. Для этого необходимо будет лишь установить специальное приложение на телефон, сфотографировать QR-код и на экране появится ссылка на сайт, содержащий интересную и полезную информацию о памятнике. Первую такую табличку в Костане установили на здании Пассажа братьев Яушевых, передает «Литер».

Организатором необычного проекта выступил клуб молодых предпринимателей «Жас Атамекен». Их инициативу полностью поддержало управление культуры. Организаторы уверены, что в преддверии ЭКСПО-2017 подобная технология позволит привлечь туристов в костанайские края и позволит им самостоятельно узнавать историю интересующих их зданий.

«Практически у каждого человека сейчас есть смартфон. Мы разработали несложное приложение, позволяющее распознавать код и давать ссылку на сайт с нужной информацией об объекте. Размещенная на сайте информация на трех языках — на казахском, русском и английском. А значит, воспользоваться этой технологией смогут все желающие. Это позволит не прибегать к услугам гидов, не создавать специальные группы. Каждый турист сможет проехать по городу и самостоятельно узнать о наших исторических зданиях и памятниках. Думаем, что эти таблички будут очень полезны», — рассказала Шолпан Насырова, куратор проекта.