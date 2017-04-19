В настоящее время рассматривается инвестиционный проект по спутнику KazSat-2-Р.

В Казахстане планируют заменить KazSat-2 и запустить радарный спутник. Об этом сообщил журналистам вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Марат Нургужин во время круглого стола на тему «Сотрудничество России и Казахстана: традиции победителей. История и современность», передает «Курсив».

«У нас есть плановая замена спутников. Каждый спутник имеет свой срок существования. К 2023 году мы должны заменить KazSat-2. Кроме того, у нас есть система дистанционного зондирования Земли. Мы планируем рассмотреть возможность запуска радарного спутника — всепогодного, который работает и днем, и ночью. То есть, мы имеем планы как по замещению спутников, так и по развитию самой системы», — сказал Марат Нургужин.

По его словам, в настоящее время рассматривается инвестиционный проект, стоимость спутника «KazSat-2-Р», который заменит «KazSat-2», еще неизвестна.

Вице-министр также сообщил, что стартовая площадка и монтажно-испытательный комплекс на космодроме «Байконур», откуда ранее запускались ракеты «Зенит», будут выведены из аренды Россией и переданы казахстанскому предприятию «Байтерек». Ракеты для комплекса «Байтерек» будут поставляться Российской Федерацией. Это ракеты «Феникс» среднего класса. Ориентировочно их запуск с комплекса «Байтерек» запланирован на 2024 год, хотя возможно и ускорение реализации проекта.