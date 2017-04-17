В Казахстане стартовали продажи смартфона LG G6

«Пожалуй, самый маленький большой смартфон», уже в магазинах Алматы, а в ближайшие дни — и в других городах Казахстана.

LG Electronics сообщает о начале продаж флагманского смартфона 2017 года LG G6 в Казахстане. Признанный одним из лучших на ежегодном Всемирном мобильном конгрессе, гаджет уже на полках магазинов электроники города Алматы, а в ближайшие дни — и в других регионах Казахстана. G6 — это успешное сочетание стильного дизайна, высокой производительности и максимальной эргономичности.

LG G6: смартфон премиального класса с большим дисплеем в компактном корпусе

Благодаря новому соотношению сторон 18:9, по сравнению с привычными дисплеями 16:9, новинка отличается значительно увеличенной площадью экрана, который теперь занимает 80,7% фронтальной поверхности устройства. Рамки максимально узкие. Стеклянная задняя панель выполнена из устойчивого к царапинам стекла Gorilla Glass 5.

Матовая рамка из легкого, износостойкого и долговечного авиационного алюминия подчеркивает единство стиля и усиливает прочность конструкции. Модель имеет сертификат армии США MIL-STD-810G.

LG G6 защищен от влаги и пыли по стандарту IP68. Его можно брать с собой на вечеринку у бассейна и не бояться уронить в воду, принимая ванну, слушая любимую музыку.

FullVision дисплей с технологией Dolby Vision: новый стандарт качества для мобильного видео

FullVision дисплей QuadHD+ смартфона LG G6 имеет разрешение 2880×1440 пикселей. Такой дисплей обеспечивает кинематографическое качество воспроизведения потокового видео, он также заметно улучшает пользовательские характеристики устройства при воспроизведении игрового контента.

LG G6 стал первым смартфоном LG, поддерживающим технологию Dolby Vision c расширенным динамическим диапазоном.

Достоверность звучания на эталонном уровне

Встроенный цифро-аналоговый преобразователь Hi-Fi Quad воспроизводит на 50% более чистый звук по сравнению с одиночным цифро-аналоговым преобразователем.

Смартфон LG G6 не только воспроизводит звучание Hi-Fi качества, но и способен записывать Hi-Fi аудио и видео, обеспечивая объемный, насыщенный, высококачественный звук с помощью двух микрофонов АОР и полночастотной звукозаписи.

Возможности широкоугольной камеры

LG G6 оснащен основной камерой 13 Мп с углом съемки 125 градусов и 13 Мп камерой с углом съемки 71 градус. Чтобы переключить камеру на широкоугольный режим, достаточно нажать иконку, расположенную на экране во время наведения объектива. Регулировка зума позволяет плавно изменять фокусное расстояние от широкоугольного до стандартного даже при видеосъемке в формате 4К.

Широкоугольный объектив фронтальной камеры имеет разрешение 5 мегапикселей и угол съемки 100 градусов. Все это позволяет делать селфи как одному человеку, так и большой компании друзей, не пользуясь селфи-палкой. При этом нет искажений по краям.

Снимайте в формате 1:1 и делитесь фото с друзьями

Специально для активных пользователей социальных сетей, в интерфейсе камеры LG G6 предусмотрена функция съемки «квадрат». Экран формата 18:9 разделяется на два квадрата, обеспечивая снимки с соотношением сторон 1:1, идеально подходящие для Instagram и других социальных сетей, а также для обмена в мессенджерах. Интерфейс камеры позволяет выбирать и другие соотношения сторон изображения: 4:3, 16:9 или 18:9. Пользователи LG G6 могут создавать анимированные GIF-файлы, содержащие от 2 до 100 отдельных кадров из галереи.

Экономия батареи

С технологией Vulkan и системой экономии заряда аккумулятора в игровом режиме пользователи могут настроить такие параметры, как разрешение, частоту кадра и расход батареи.

Подарок покупателям

Именно LG G6 задает новый вектор в индустрии производства смартфонов. Флагман уже доступен в магазинах официальных дилеров: Alser , Мечта, Sulpak, Technodom, Fora, Эврика. Необходимо отметить, что каждый покупатель LG G6 получает 4 билета на грандиозный концерт, который пройдет 3 июня в ледовом дворце «Алматы арена».

Напомним, что телефоны, полученные в результате обмена на LG G6 в рамках онлайн-предзаказа, после проведения сервисной проверки будут переданы на благотворительность.

Основные характеристики LG G6

Процессор: Qualcomm Snapdragon 821

Дисплей: диагональ 5,7 дюйма, соотношение сторон 18:9 (2:1), тип QuadHD+ FullVision (2880×1440 / 564 ppi)

Память: оперативная память 4 Гб LPDDR4, постоянная память 64 Гб UFS 2.0, карта MicroSD (объемом до 2 Тб)

Камера:

— Фронтальная 5-мегапиксельная широкоугольная (F2,2/100°)

— Основная двойная: 13 Мп широкоугольная (F2,4/125°) / 13Мп стандартная с оптическим стабилизатором OIS 2.0 (F1,8/71°)

— Фронтальная 5-мегапиксельная широкоугольная (F2,2/100°) — Основная двойная: 13 Мп широкоугольная (F2,4/125°) / 13Мп стандартная с оптическим стабилизатором OIS 2.0 (F1,8/71°) Аккумулятор: 3300 мAч (встроенный)

Операционная система: Android 7.0 Nougat

Габариты: 148,9×71,9×7,9 мм

Масса: 163 г

Материал покрытия задней крышки — Gorilla Glass 5, стекло дисплея — Gorilla Glass 3, стекло камеры — Gorilla Glass 4

Поддержка сетей мобильной связи: LTE-A 3 диапазон CA

Подключения: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac; Bluetooth 4.2 BLE; NFC; разъем USB тип C 2.0 (совместим со стандартом 3.1)

Цвета: космический черный, ледяная платина, мистический белый

Прочие характеристики:

— Стандарт влаго- и пылезащищенности IP68

— Сканер отпечатка пальца

— Пользовательский интерфейс UX 6.0

— Технологии Dolby Vision и HDR10

— Qualcomm Quick Charge 3.0

— 32-разрядный ЦАП Hi-Fi Quad (Hi-Fi аудио)

Смартфон LG G6 доступен в продаже по рекомендованной розничной цене 279 990 тенге.