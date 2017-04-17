Международные IT-компании приглашены внедрять новые технологии в Казахстане

Бакытжан Сагинтаев провел рабочую поездку в США, где были подписаны меморандумы с ведущими компаниями.

По поручению Н.Назарбаева премьер-министр РК Б.Сагинтаев 11-14 апреля посетил Соединенные Штаты Америки с рабочей поездкой, в ходе которой провел встречи с представителями компаний — мировых инновационных лидеров и обсудил с ними возможности совместного сотрудничества в рамках Третьей модернизации экономики Казахстана, сообщает Primeminister.kz.

Премьер-министр встретился с представителями «Chevron», «Citigroup», «Bloomberg», «WR Berkley Group», «GE Transportation», «OSI Systems», «Pfizer», «Cisco», «Robomatter Inc.», центра «IBM Watson», «Autodesk», «Tesla Motors», «Bridge West Group», «Learn Capital», «Sound Hound», «Uber», «DFJ», «Silicon Valley Innovation Center», «Plug and Play Tech Center», «Google», «Jabil» и «Microsoft».

В ходе этих встреч обсуждались вопросы сотрудничества в сферах IT-технологий, машиностроения, энергетики, добывающей, химической, пищевой и перерабатывающей промышленности, телекоммуникации, транспорта будущего, строительства, образования, здравоохранения и улучшения качества жизни.

Одной из первых в графике премьер-министра стала встреча в Нью-Йорке с представителями крупнейших финансовых институтов США — «Citigroup», «Mastercard», «Berkley», «Morgan Stanley», «Black Rock», «Goldman Sachs», мировых рейтинговых агентств Moody’s, Standard&Poor’s и Fitch, а также компаний Greylock Capital, American International Group, Guggenheim International, Alliance Bernstein, Public Capital Advisors, Business Council of International Understanding. Обсуждены актуальные вопросы развития мировой экономики и экономической политики Казахстана, а также возможности реализации совместных проектов, привлечения инвестиций, финансирования инфраструктурных проектов и управления активами.

Также Бакытжан Сагинтаев обсудил с ведущими компаниями США («I Scuared Capital», «General Electric», «Grace, Robotti & Company Advisors», «AGCO», «AES», «Black and Veatch», «American Industrial Acquisition Corporation») вопросы привлечения инвестиций и новых технологий в экономику Казахстана.

В ходе переговоров с крупными IT-компаниями был подписан ряд важных для Казахстана меморандумов. В частности состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между АО «Зерде» и компанией «Cisco», в рамках которого Cisco готова профинансировать запуск пилотных проектов (киоски самообслуживания для удаленного оказания государственных услуг, сетевая академия Cisco, «цифровой рудник», IoT-сеть, Smart Lighting и т.д.) в Казахстане.

По итогам посещения премьер-министром центра «IBM Watson West» состоялось подписание меморандума между компаниями «IBM» и АКФ «ПИТ» о создании лаборатории в рамках стартап-хаба в Астане для прикладных исследований по направлениям: финансовые технологии, технологии по «Умному городу» и технологии для управления городским строительством и эксплуатацией.

Также Бакытжан Сагинтаев встретился с вице-президентом «Autodesk» Дэвидом Крейном. Стороны обсудили создание центра компетенции Autodesk в Казахстане, в рамках которого будут внедрены цифровые стандарты в области BIM (Building Information Modeling — информационное моделирование здания). По результатам посещения компании подписан меморандум о сотрудничестве между «Autodesk» и АКФ «ПИТ». Также предусмотрено участие компании «Autodesk» в создании казахстанской лаборатории по апробации и сертификации новых строительных материалов.

Премьер-министр провел встречу с председателем совета директоров «Bridge West Group» Маси Таэби, по итогам которой был подписан меморандум о взаимопонимании с АО «Казахтелеком», предусматривающий возможное сотрудничество по приобретению оборудования американской компании с целью масштабного развития сетей доступа к интернету.

Также Б. Сагинтаев провел переговоры с председателем компании «Sound Hound», которая может стать потенциальным партнером Казахстана в реализации совместных проектов в области информационных технологий, и с президентом «Robomatter Inc.», в ходе которой обсудил возможность применения инновационных образовательных программ компании в Казахстане.

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев посетил офис «Tesla Motors» и обсудил с представителями компании инновационные технологии в сфере машиностроения, производства электромобилей, а также внедрения беспилотного управления автотранспортом. Кроме того, в рамках посещения «Tesla Motors» компанией «Казатомпром» были переданы конкретные предложения по возможному сотрудничеству в области возобновляемых источников энергии. Б. Сагинтаев посетил и офис «Uber», где провел встречу с главой по глобальной политике и экономике компании Б. Масиелло.

Премьер-министр РК посетил офис крупной компании по поддержке стартап-проектов «DFJ» и провел встречу с ее учредителем Т. Драпером. «DFJ» намерена оказать поддержку целому ряду казахстанских компаний. Стоит отметить, что компания «DFJ» ориентирована на инвестиции в проекты на ранних стадиях и на стадии роста в сфере технологий. Поддержка такой крупной компании особенно важна в рамках создания в Казахстане Международного технопарка IT-стартапов AIST HUB, который станет платформой для привлечения инвесторов и развития бизнеса в тех отраслях экономики, где будут развиваться цифровые и информационные технологии.

Премьер-министр посетил офис Инновационного центра Кремниевой долины и встретился с группой экспертов и президентом центра А. Куновым. Инновационный Центр имеет обширные связи с руководством лидирующих компаний Кремниевой долины, крупнейшими венчурными фондами и инвесторами, успешными предпринимателями, представителями деловой и общественной элиты и обеспечивают стажировки, мастер-классы и бизнес-туры. Б. Сагинтаев провел ряд встреч с руководством компании «Plug and Play Tech Center» и стартапами. Отмечается, что «Plug and Play Tech Center» является бизнес-акселератором, который специализируется на развитии стартапов. Он объединяет свыше 300 стартапов и имеет в партнерах более 170 инвесторов, регулярно участвующих в отборе компаний, находящихся под эгидой этого инкубатора.

После этого премьер-министр посетил офис компании «Jabil», которая является одной из крупнейших в мире производственных компаний, оказывающая комплексные услуги по проектированию и разработке электроники для глобальных технологических корпораций в самых различных отраслях. Среди ее клиентов такие мировые компании как, Apple, Facebook, Microsoft, Cisco и другие. Компания помогает быстрее выводить на рынок электронные продукты и обеспечивает полное управление цепочками поставок продуктов по всему миру. Решения Jabil в области проектирования, производства и интеллектуального управления цепочками поставок интересны также в области машиностроения. Сотрудничество с подобными компаниями имеет важное значение для Казахстана в рамках выполнения поручений Президента РК по Третьей модернизации экономики.

В Сан-Франциско Бакытжан Сагинтаев посетил офис «Google», где ознакомился с текущими разработками компании в IT-сфере, обсудил с сотрудниками интересные для Казахстана проекты. Среди них: Real Time Speech Translation и программа Project Loon, в рамках которой особые воздушные шары, которые, находясь на стратосферных высотах, могут передавать интернет наземным потребителям, особенно в удаленных населенных пунктах.

Также премьер-министр Казахстана провел встречу с корпоративным вице-президентом корпорации «Microsoft» Д. Левиным, в ходе которой был обсужден вопрос внедрения программных решений компании в малокомплектных школах РК. Улучшение качества в малокомплектных школах и выравнивание уровня образования между сельскими и городскими школами возможно только с использованием современных методик образования и внедрением информационно-коммуникационных технологий. В этой связи ведется разработка специального устройства Bilim Book, а производство компьютерного девайса осуществляется мировыми лидерами в данной области Lenovo и Dell. Все программное обеспечение предоставляется от компании Microsoft.

По итогам рабочей поездки премьер-министра в США правительством РК будет подготовлена специальная Дорожная карта по развитию сотрудничества с Кремниевой долиной.