Платежные карты: дрейф в онлайн

Казахстанцы продолжают предпочитать кэш — операции по снятию наличных с большим отрывом преобладают над всеми другими. Но ситуация все-таки меняется.

В январе 2016 года, а отсюда мы и начнем отсчет, количество операций по выдаче наличных по пластиковым картам, эмитированным банками Казахстана, составило 13,24 млн единиц. Сумма транзакций — почти 535 млрд тенге. Безналичные платежи в январе 2016-го — это 6,9 млн транзакций и 78,8 млрд тенге. Заметно, что если по количеству транзакций отставание не так велико — менее 2 раз, то по их объему — пропасть — почти семикратное. Еще более скромно во всей этой картине выглядит онлайн — 2 млн транзакций и 13,7 млрд тенге. Таким образом, в общем «пироге» всех «пластиковых» транзакций и их объема на долю онлайн приходятся скромные 10% и 2,2%, соответственно. А средний чек одной онлайн-транзакции в первом месяце ушедшего года составлял менее 7000 тенге. Сравните это со средним чеком операции по выдаче наличных — 40380 тенге. Разница огромная. Впрочем, ситуация меняется. Неспешно. И в пользу онлайн.

В феврале количество транзакций в пользу разнообразных интернет-ресурсов составило 2,2 млн при их общем объеме 16,67 млрд тенге (средний чек — 7577 тенге), в марте — 2,44 млн и 18,4 млрд, соответственно (средний чек — 7524 тенге), в апреле 2016-го эти показатели уже на уровне 2,4 млн и 20 млрд при среднем чеке 8300 тенге. В целом, позитивная динамика для платежей в онлайн характерна почти для всего 2016-го. Чтобы не утомлять читателей, мы визуализировали эти данные на графике, где котором можно видеть динамику количества транзакций, их объем, а также средний чек по временной шкале.

На графике видно, что объем транзакций в онлайн резко ускорился осенью-зимой 2016-го. Тогда же впервые в истории Казахстана средний чек в онлайн превысил 10 тысяч тенге. Произошло это по итогам ноября. В целом, это соответствует оценкам игроков рынка электронной коммерции. Генеральный директор интернет-магазина Lamoda.kz Никита Окулов комментировал эту динамику ранее таким образом: «По нашим наблюдениям, рынок электронной коммерции рос немного медленнее, чем раньше, но к концу 2016 года темпы увеличились. Особенно был заметен бурный рост с сентября».

Для того чтобы представить полную картину за год, проведем детальный анализ итогов января 2017 года.

Итак, количество операций по выдаче наличных по пластиковым картам, эмитированным банками Казахстана, составило 16,1 млн единиц. Сумма транзакций — почти 690 млрд тенге. Безналичные платежи в январе 2016-го — это 10,9 млн транзакций и 122,5 млрд тенге. Отметим, что если в январе 2016-го отставание между количеством безналичных транзакций и операциями по снятию наличных в банкоматах было двукратное, то в январе 2017-го — значительно меньше — 48%. То же можно сказать и про их объем: в январе 2016-го — это семикратное отставание, в январе текущего — в 5,6 раз. Динамика, как мы видим, довольно интересная.

Идем дальше. Если в январе 2016-го доля онлайн в общем «пироге» всех транзакций и их объема — это 10% и 2,2%, соответственно, то в первом месяце 2017-го — уже 14,5% и 4,5%. Претерпел эволюцию и средний чек одной онлайн-транзакции 9400 тенге против 7000 годом ранее. При этом средний чек операции по выдаче наличных изменился не так сильно — 42840 тенге против 40380 тенге годом ранее.

Наконец, анализ был бы неполным, если бы мы не рассмотрели транзакции посредством POS-терминалов. В подавляющем большинстве подобные транзакции совершаются в ритейле, но, учитывая динамику индекса физического объема розничной торговли, которая после почти десятипроцентного падения в 2015-м выросла на анемичный 1% в 2016 году, чудес ждать не следует. Тем не менее, эта динамика позволяет понять, насколько изменились предпочтения потребителей в части оплаты в ритейле. Итак, в январе 2016-го посредством POS-терминалов было осуществлено 3,87 млн транзакций на сумму 53 млрд тенге (средний чек — 13701 тенге). Доля POS-терминалов в общем «пироге» всех транзакций по платежным картам и их объема — это 19% и 8,6%, соответственно. В январе 2017-го транзакций уже 6,1 млн на сумму 71,4 млрд тенге. Тем не менее, средний чек пластика существенно снизился и составил 11705 тенге. Доля POS-терминалов с точки зрения количества транзакций и их объема в первом месяце текущего года — это 22,6% и 8,8%, соответственно. Заметно, что динамика нейтрально-позитивная — если доля транзакций выросла на 3,6%, то объем стагнирует и за год прибавил лишь 0,2%. Пора сделать выводы.

Таки дрейфуем

Цифры не позволяют делать разночтения — онлайн растет, пусть и не так динамично, но учитывая, что мы проанализировали 2016-й, который оказался очень непростым для экономики Казахстана, это точно не Пиррова победа. 2016 год стал интересным еще и тем, что впервые за всю историю средний чек онлайн-транзакции стал выше 10 тысяч тенге. А объем чуть-чуть не дотянул до круглой цифры — 50 млрд тенге. Рост этих показателей говорит о многом. Например, о том, что казахстанцы стали больше доверять онлайн-покупкам — аппетиты разыгрались. При этом, что характерно, средний чек операции по снятию наличных в банкоматах, которые все еще доминируют с огромным отрывом, практически перестал расти.

Очевидно, что мы вступаем в эпоху онлайн. 2017 год, возможно, станет периодом стабилизации для сектора электронной коммерции. И это просто необходимо перед 2018-м, который по оценкам Национального банка Республики Казахстан, может продемонстрировать давно забытый рост экономики на уровне 4,7%. Сектор же электронной коммерции непременно воспользуется этой возможностью, чтобы открыть второе дыхание.