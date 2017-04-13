Пожаловаться на врачей алматинцы могут через единый сайт о медучреждениях

Сайт разработан управлением здравоохранения Алматы совместно с прокуратурой города.

В Алматы презентовали новый интернет-портал Almatymed.kz, на котором размещена информация обо всех медицинских учреждениях города, сообщает «Казахстанская правда». Портал создан управлением здравоохранения совместно с прокуратурой города для повышения доступности актуальной и полезной информации о системе здравоохранения Алматы, видах и объемах, форме оказания медицинской помощи, законных правах. В качестве меры по повышению качества предоставляемых услуг на портале внедрена функция обратной связи, таким образом пользователи могут направлять свои отзывы, жалобы, фото- и видеоматериалы.

Как рассказал разработчик сайта, исполнительный директор Ассоциации клиник Алматы Расул Дюсенов, в базе данных зарегистрировано 65 медицинских организаций и около 600 специалистов. Каждый день этот список пополняется.

«Любая жалоба или пожелание будет рассматриваться. К сайту подключены и сами медицинские учреждения, которые могут рассмотреть жалобу, не вынося за пределы организации. Если жалоба не удовлетворена, то она через портал ставится на контроль уполномоченного органа — здесь вовлекаются госорганы и общественные объединения», — сказал Дюсенов.

На создание сайта было затрачено около 90 тысяч тенге, в эту сумму вошли услуги хостинга и приобретение некоторых программных продуктов.

«Есть недостатки в работе в сфере здравоохранения, было много жалоб, обращений на действия врачей. Как показывает анализ, эти обращения из года в год растут: если в 2015 году таких обращений было 250, в 2016 — 500. Есть критические публикации в адрес медучреждений, которые находят подтверждение в ходе проверок. Понимая ситуацию, как правозащитный орган, мы внедрили информационную систему», — пояснил заместитель прокурора Алматы Жандос Умиралиев.

Напомним — 17 ноября в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.