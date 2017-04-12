Телеком зафиксировал высокий рост стартапов в 2016 году

Тем не менее, при высоком уровне конкуренции менее трети компаний выходят в активную фазу.

Количество зарегистрированных малых компаний в телекоме увеличилось на 10%. В целом же за год казахстанский бизнес-регистр по малым организациям увеличился на 7%, это самый большой прирост за три года, заявили аналитики Finprom.

База малых компаний в телекоме за год увеличилась на 827 единиц. В то же время, при высоком уровне конкуренции менее трети компаний выходят в активную фазу. На данном этапе из 9,4 тысяч зарегистрированных малых компаний по виду деятельности «информация и связь» только три тысячи попали в статистику активных. В телекоме ожидается очередной всплеск бизнес активности — должна выйти концептуальная программа развития отрасли «Цифровой Казахстан».