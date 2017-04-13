Marvel Kazakhstan стал дистрибьютором Polycom

Согласно подписанному соглашению, компания Marvel получила право на поставку устройств видеоконференцсвязи Polycom на территорию Казахстана.

Marvel Kazakhstan (Марвел Казахстан), один из крупнейших ИТ-дистрибьюторов в республике, продолжает расширять ассортимент предлагаемых партнерам продуктов — компания заключила дистрибьюторское соглашение с компанией Polycom — ведущим мировым разработчиком систем видеоконференцсвязи (ВКС), голосовой связи и унифицированных коммуникаций (UC). Согласно подписанному соглашению, компания Marvel Kazakhstan (Марвел Казахстан) получила право на поставку устройств видеоконференцсвязи от компании Polycom на территорию Казахстана.

Компания Polycom является лидером в отрасли решений для организации систем совместной работы на основе объединенных коммуникаций. Корпорация специализируется на разработке, производстве и поставке полного спектра высококачественного, легкого в использовании и доступного оборудования аудио и видеоконференцсвязи, для любых областей применения, любых способов размещения и ценовых категорий.

«В рамках стратегии расширения бизнеса мы заключили дистрибьюторское соглашение с Marvel Kazakhstan (Марвел Казахстан) — высокопрофессиональной и надежной компанией. Сотрудничество с Marvel Kazakhstan открывает перед нами новые возможности, которые позволят значительно расширить партнерскую сеть, реализующую оборудование и решения Polycom. Решения видеосвязи можно использовать в любом месте и в любое время. Убежден, что сотрудничество с одним из крупнейших широкопрофильных ИТ-дистрибьюторов даст возможность еще большему числу пользователей оценить все преимущества решений для совместной работы Polycom», — сказал Сергей Хомяков, вице-президент Polycom в России и СНГ.

«Компания Marvel Kazakhstan (Марвел Казахстан) сделала выбор в пользу сотрудничества с Polycom, основываясь на передовом опыте и технологиях мирового поставщика ИТ-решений. Polycom занимает лидирующие позиции на рынке аудиовизуальных коммуникаций, а передовые технологии в решениях видеоконференцсвязи делают их использование простым и доступным для всех, обеспечивая совместимость в любых сетях передачи данных и в любой точке земного шара. Именно поэтому количество организаций, сделавших свой выбор в пользу видеоконференцсвязи Polycom неуклонно растет. Компания Polycom совместно с ее обширной партнерской экосистемой предлагает партнерам гибкие решения для совместной работы, обеспечивающие превосходный пользовательский опыт, совместимость с решениями других производителей и уникальную защиту инвестиций. В условиях современной экономики Polycom предоставляет реальные преимущества для бизнеса», — прокомментировал Руслан Бухарев, генеральный менеджер компании Marvel Kazakhstan (Марвел Казахстан).

«Партнеры выбирают решения Polycom для обеспечения более эффективной и продуктивной дистанционной коммуникации и совместной работы географически распределенных рабочих групп. Системы телеприсутствия, решения и услуги для видео- и голосовой связи Polycom дают людям возможность общаться и организовывать совместную работу в любых условиях. Хорошая динамика ключевых финансовых показателей последних лет, наряду с появлением в продуктовой линейке потенциальных „хитов“ продаж, заложили надежную основу для укрепления лидирующих позиций Polycom на рынке видеоконференцсвязи в ближайшей перспективе», — добавил Евгений Пилявский, директор по проектной дистрибуции Marvel Kazakhstan.

Стороны выражают уверенность в том, что подписание дистрибьюторского соглашения между Marvel Kazakhstan и Polycom уже в краткосрочной перспективе принесет пользу обеим компаниям, а также усилит их позиции на казахстанском рынке информационных технологий.

Решения Polycom доступны для партнеров в Marvel Kazakhstan под заказ.