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Marvel Kazakhstan стал дистрибьютором Polycom

Согласно подписанному соглашению, компания Marvel получила право на поставку устройств видеоконференцсвязи Polycom на территорию Казахстана.

13 апреля 2017 15:00, Profit.kz
Рубрики: Бизнес

Marvel Kazakhstan (Марвел Казахстан), один из крупнейших ИТ-дистрибьюторов в республике, продолжает расширять ассортимент предлагаемых партнерам продуктов — компания заключила дистрибьюторское соглашение с компанией Polycom — ведущим мировым разработчиком систем видеоконференцсвязи (ВКС), голосовой связи и унифицированных коммуникаций (UC). Согласно подписанному соглашению, компания Marvel Kazakhstan (Марвел Казахстан) получила право на поставку устройств видеоконференцсвязи от компании Polycom на территорию Казахстана.

Marvel Kazakhstan стал дистрибьютором Polycom

Компания Polycom является лидером в отрасли решений для организации систем совместной работы на основе объединенных коммуникаций. Корпорация специализируется на разработке, производстве и поставке полного спектра высококачественного, легкого в использовании и доступного оборудования аудио и видеоконференцсвязи, для любых областей применения, любых способов размещения и ценовых категорий.

«В рамках стратегии расширения бизнеса мы заключили дистрибьюторское соглашение с Marvel Kazakhstan (Марвел Казахстан) — высокопрофессиональной и надежной компанией. Сотрудничество с Marvel Kazakhstan открывает перед нами новые возможности, которые позволят значительно расширить партнерскую сеть, реализующую оборудование и решения Polycom. Решения видеосвязи можно использовать в любом месте и в любое время. Убежден, что сотрудничество с одним из крупнейших широкопрофильных ИТ-дистрибьюторов даст возможность еще большему числу пользователей оценить все преимущества решений для совместной работы Polycom», — сказал Сергей Хомяков, вице-президент Polycom в России и СНГ.

«Компания Marvel Kazakhstan (Марвел Казахстан) сделала выбор в пользу сотрудничества с Polycom, основываясь на передовом опыте и технологиях мирового поставщика ИТ-решений. Polycom занимает лидирующие позиции на рынке аудиовизуальных коммуникаций, а передовые технологии в решениях видеоконференцсвязи делают их использование простым и доступным для всех, обеспечивая совместимость в любых сетях передачи данных и в любой точке земного шара. Именно поэтому количество организаций, сделавших свой выбор в пользу видеоконференцсвязи Polycom неуклонно растет. Компания Polycom совместно с ее обширной партнерской экосистемой предлагает партнерам гибкие решения для совместной работы, обеспечивающие превосходный пользовательский опыт, совместимость с решениями других производителей и уникальную защиту инвестиций. В условиях современной экономики Polycom предоставляет реальные преимущества для бизнеса», — прокомментировал Руслан Бухарев, генеральный менеджер компании Marvel Kazakhstan (Марвел Казахстан).

«Партнеры выбирают решения Polycom для обеспечения более эффективной и продуктивной дистанционной коммуникации и совместной работы географически распределенных рабочих групп. Системы телеприсутствия, решения и услуги для видео- и голосовой связи Polycom дают людям возможность общаться и организовывать совместную работу в любых условиях. Хорошая динамика ключевых финансовых показателей последних лет, наряду с появлением в продуктовой линейке потенциальных „хитов“ продаж, заложили надежную основу для укрепления лидирующих позиций Polycom на рынке видеоконференцсвязи в ближайшей перспективе», — добавил Евгений Пилявский, директор по проектной дистрибуции Marvel Kazakhstan.

Стороны выражают уверенность в том, что подписание дистрибьюторского соглашения между Marvel Kazakhstan и Polycom уже в краткосрочной перспективе принесет пользу обеим компаниям, а также усилит их позиции на казахстанском рынке информационных технологий.

Решения Polycom доступны для партнеров в Marvel Kazakhstan под заказ.