Угрозы для детей в интернете: информация 18 , опасные группы в соцсетях, онлайн-травля

«Лаборатория Касперского» рассказала о том, какие опасности подстерегают детей в интернете и как их избежать.

«Лаборатория Касперского» провела в Алматы круглый стол, посвященный безопасности детей в интернете. Согласно опросу, проведенному компанией, 57% родителей в Казахстане опасаются появления у их ребенка интернет-зависимости. Столько же взрослых боятся, что их ребенок увидит в Сети неподходящую по возрасту информацию. При этом, согласно исследованию, многие не уделяют достаточно внимания вопросам детской интернет-безопасности, а 18% родителей в Казахстане не знают ничего о действиях своих детей в Сети.

Между тем, в интернете маленьких пользователей подстерегает множество опасностей: детям доступны страницы с контентом 18+, причем речь не только о порнографических страницах, но и об информации о наркотиках и суициде, сценах насилия, опасных хобби.

«Кроме того, в социальных сетях дети и подростки часто общаются с незнакомцами, что само по себе представляет опасность, ведь неизвестно, кто находится на другой стороне монитора и представляется сверстником ребенка. В среднем у подростка в соцсети 47 друзей, из которых он лично знаком лишь с 25. Не стоит забывать и про традиционные „взрослые“ угрозы, которые также актуальны и для детей игровую зависимость, фишинг и вредоносное ПО», — рассказала в своем выступлении Дарья Лосева, эксперт по детской интернет-безопасности «Лаборатории Касперского».

Исследуя интересы юных интернет-пользователей в Казахстане, эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили, что 77% их интернет-активности приходится на средства общения, подавляющую долю среди которых занимают социальные сети. При этом соцсетью номер один в Казахстане неизменно является «ВКонтакте» (65% всех посещений подобных сайтов). Для сравнения, на «Одноклассники» приходится 25% заходов, а на Facebook — только 6%.

«Именно в соцсетях сосредоточена большая часть самых разнообразных угроз. Одной из самых актуальных и быстро развивающихся угроз для детей сегодня являются некоторые группы „ВКонтакте“, которые содержат информацию о наркотиках, алкоголе, жестокости, анорексии, порно, суициде, оружии, а также „вписках“ — популярных сейчас группах о домашних вечеринках, участвовать в которых, в ряде случаев, может любой желающий», — говорят эксперты.

«Социальные сети, разумеется, не являются абсолютным злом для детей. Напротив, это естественное продолжение общения и взаимодействия со сверстниками и особый способ познания мира. Однако в силу своей неопытности дети не всегда понимают, что некоторые их действия в соцсетях могут повлечь за собой негативные последствия. А это может угрожать психологическому комфорту и физической безопасности ребенка, — рассказывает Дарья Лосева. — Основная задача родителей — научить ребенка, с кем можно общаться через социальные сети, а с кем общение может быть потенциально опасным».

Еще одним риском, на который обратили внимание спикеры круглого стола, является размещение детьми и подростками излишней информации о себе и своих близких, а также фотографий интимного характера.

«Подростки, казалось бы, обмениваются личными фото между собой, но нет никакой уверенности, что та или иная фотография не получит огласку или не станет средством для шантажа. Важно понимать: все, что выложено в интернет, останется там навсегда, и неизвестно, кто и когда этим воспользуется», — отметила Дарья.

Специально для защиты детей в интернете в арсенале решений «Лаборатории Касперского» есть отдельный продукт Kaspersky Safe Kids, а также модуль «Родительский контроль» в Kaspersky Internet Security для всех устройств и Kaspersky Total Security для всех устройств. Эти программы помогают родителям контролировать время использования устройства, настраивать расписание доступа в интернет и получать отчеты о времени, которое ребенок тратит на свой гаджет. Кроме того, они защищают ребенка от просмотра взрослого контента, информируют родителей о признаках кибербуллинга, предоставляют статистику звонков и СМС и многое другое. Недавно в Kaspersky Safe Kids появилась функция по мониторингу групп и пабликов ребенка в соцсети «ВКонтакте».

Эксперты также выработали для родителей советы, которые помогут избежать опасностей в интернете:

— Обращайте внимание на то, чем занимается ребенок в интернете

— Всегда будьте в курсе новинок в цифровом мире

— Используйте технологии родительского контроля

— Создавайте отдельные учетные записи на ПК для каждого члена семьи, включая детей

— Защищайте все устройства, будь то ПК, смартфон или планшет

— Обучайте ребенка правилам безопасности в Сети

— Используйте те же социальные сети, что и ваш ребенок