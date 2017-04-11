Тройная выгода при бронировании путешествий на туристическом портале Банка Астаны
Банк Астаны и онлайн-сервис для бронирования путешествий OneTwoTrip запускают совместный туристический портал astanabank.onetwotrip.kz.
Банк Астаны и онлайн-сервис для бронирования путешествий OneTwoTrip запускают совместный туристический портал по адресу astanabank.onetwotrip.kz. Клиентам банка стали доступны лучшие предложения 800 авиакомпаний и 1 000 000 отелей по всему миру. Пользователи получат не только самые выгодные цены на рынке и стандартные возможности сервиса OneTwoTrip, но и возможность дополнительно сэкономить. Тройная выгода включает в себя следующее:
- Скидка 2000 тг при каждой покупке авиабилета или бронировании отеля на портале. Если одновременно купить билет и забронировать отель, скидка составит 4000 тг.
- Кэшбек в размере 1,2% за покупки на портале.
- Бонусные баллы OneTwoTrip, которыми можно оплачивать будущие поездки — авиабилеты и номера в отелях.
К примеру, за бронирование номера в отеле стоимостью 50 000 тг через портал банка пользователь получит скидку 2000 тг, около 600 тг составит кэшбек от банка (при условии оплаты золотой картой и без учета действующих акций — с ними кэшбек может достичь 4000 тг) и бонусы OneTwoTrip, эквивалентные 500 тг. Тройная выгода в этом случае составит порядка 10% от суммы бронирования. С билетами картина схожая: при покупке на портале билета стоимостью ХХХХХ тг помимо скидки 2000 тг на счет вернется ХХХ тг кэшбека, а OneTwoTrip начислит ХХХ трипкоинов, которыми можно будет оплатить следующие покупки по курсу 1 трипкоин = 1 тг.
|
|
Цена, тг
|
Скидка
|
Кэшбек банка
|
Бонусы OneTwoTrip
|
Авиабилет
|
ХХ ХХХ
|
2000
|
ХХХ
|
ХХХ
|
Номер в отеле
|
50 000
|
2000
|
От 576 до 4896
|
500
«Механика тройного вознаграждения за туристические покупки впервые реализуется на казахстанском рынке, предоставляя дополнительные возможности нашим клиентам для путешествий. Сейчас становится сложнее выделить средства в бюджете на поездки, и я рада, что мы смогли придумать и реализовать действительно выгодную схему для держателей дебетовых и кредитных карт Банка Астаны. Мы верим, что туристический портал Банка Астаны astanabank.onetwotrip.kz, созданный в сотрудничестве с OneTwoTrip, одним из лидеров среди онлайн-сервисов для бронирования отелей и авиабилетов, имеет огромный потенциал и будет пользоваться большой популярностью у любителей путешествий и людей, часто совершающих деловые поездки», — говорит Лариса Белова, Управляющий директор Банка Астаны.