Тройная выгода при бронировании путешествий на туристическом портале Банка Астаны

Банк Астаны и онлайн-сервис для бронирования путешествий OneTwoTrip запускают совместный туристический портал astanabank.onetwotrip.kz.

Банк Астаны и онлайн-сервис для бронирования путешествий OneTwoTrip запускают совместный туристический портал по адресу astanabank.onetwotrip.kz. Клиентам банка стали доступны лучшие предложения 800 авиакомпаний и 1 000 000 отелей по всему миру. Пользователи получат не только самые выгодные цены на рынке и стандартные возможности сервиса OneTwoTrip, но и возможность дополнительно сэкономить. Тройная выгода включает в себя следующее:

Скидка 2000 тг при каждой покупке авиабилета или бронировании отеля на портале. Если одновременно купить билет и забронировать отель, скидка составит 4000 тг.

Кэшбек в размере 1,2% за покупки на портале.

Бонусные баллы OneTwoTrip, которыми можно оплачивать будущие поездки — авиабилеты и номера в отелях.

К примеру, за бронирование номера в отеле стоимостью 50 000 тг через портал банка пользователь получит скидку 2000 тг, около 600 тг составит кэшбек от банка (при условии оплаты золотой картой и без учета действующих акций — с ними кэшбек может достичь 4000 тг) и бонусы OneTwoTrip, эквивалентные 500 тг. Тройная выгода в этом случае составит порядка 10% от суммы бронирования. С билетами картина схожая: при покупке на портале билета стоимостью ХХХХХ тг помимо скидки 2000 тг на счет вернется ХХХ тг кэшбека, а OneTwoTrip начислит ХХХ трипкоинов, которыми можно будет оплатить следующие покупки по курсу 1 трипкоин = 1 тг.

Цена, тг Скидка Кэшбек банка Бонусы OneTwoTrip Авиабилет ХХ ХХХ 2000 ХХХ ХХХ Номер в отеле 50 000 2000 От 576 до 4896 500

«Механика тройного вознаграждения за туристические покупки впервые реализуется на казахстанском рынке, предоставляя дополнительные возможности нашим клиентам для путешествий. Сейчас становится сложнее выделить средства в бюджете на поездки, и я рада, что мы смогли придумать и реализовать действительно выгодную схему для держателей дебетовых и кредитных карт Банка Астаны. Мы верим, что туристический портал Банка Астаны astanabank.onetwotrip.kz, созданный в сотрудничестве с OneTwoTrip, одним из лидеров среди онлайн-сервисов для бронирования отелей и авиабилетов, имеет огромный потенциал и будет пользоваться большой популярностью у любителей путешествий и людей, часто совершающих деловые поездки», — говорит Лариса Белова, Управляющий директор Банка Астаны.