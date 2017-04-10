КазМунайГаз внедряет электронные талоны

В дальнейшем система предусматривает считывание кода электронного талона с мобильного телефона.

С 5 апреля 2017 года на АЗС «КазМунайГаз» в Астане в пилотном режиме начала работу система электронных талонов. Электронный талон — это цифровой документ, в код которого зашифрованы вид и объем нефтепродукта (бензин, дизельное топливо), а также срок его действия.

Система электронных талонов позволяет покупателю после внесения оплаты за нефтепродукты получить талон с уникальным номером (кодом), уже присвоенным каждому конкретному покупателю в электронной базе данных. Распечатав электронный талон, покупатель получит заданный объем топлива на АЗС «КазМунайГаз». В дальнейшем система предусматривает считывание кода электронного талона с мобильного телефона.

Сформировать и оплатить такой талон клиент может самостоятельно в Личном кабинете на сайте Azskmg.kz. То есть клиент, выбрав электронный талон как форму оплаты за топливо, получает заметную экономию офисной работы — через Личный кабинет возможны активация и блокирование талонов, установка объемов и сроков действия, а также получение управленческой отчетности в режиме онлайн. Это позволяет клиенту знать где, кто, сколько и по какой цене заправлял топливо.

«Мы стремится учесть все потребности клиентов, выстраивая максимально удобные сервисы», — отметила директор департамента реализации нефтепродуктов «ҚазМұнайГаз Өнімдері» Юлия Жернакова. По ее словам, талоны остаются востребованным инструментом для ряда государственных и частных компаний, специфика работы которых не позволяет воспользоваться другими механизмами поставки топлива.

«Внедрение новой системы сохранит главные плюсы талонов — простоту учета и нормирования, в то же время, позволив избежать основных минусов — большого объема ручного труда по хранению, раздаче, инкассации с АЗС, пересчету, гашению и так далее. Сегодня в рамках пилотного проекта юридические лица могут приобрести электронные талоны в офисе продаж в Астане. Физические лица в любом регионе — через Личный кабинет. Талоны принимаются на АЗС „КазМунайГаз“ по всему Казахстану».

В конце 2016 года ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» объявило об отказе от использования бумажных талонов при обслуживании клиентов. В настоящее время в сети АЗС «КазМунайГаз» действует система топливных карт, стартовал пилотный проект по использованию QR-кода для оплаты за топливо, и теперь начато внедрение системы электронных талонов.