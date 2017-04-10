В Казахстане интегрируются таможенная и налоговая системы

Информационная система обеспечит полный цикл электронного таможенного декларирования.

Деятельность таможенных органов страны должна способствовать устойчивому развитию международной торговли, сказал в ходе брифинга по совершенствованию таможенного администрирования заместитель председателя комитета государственных доходов министерства финансов РК Госман Амрин в Службе центральных коммуникаций.

«На сегодняшний день значительно упростились таможенные процедуры, созданы благоприятные условия участникам внешнеэкономической деятельности (ВЭД), представителям малого и среднего бизнеса», — подчеркнул Г. Амрин. По словам спикера, были оптимизированы бизнес-процессы, в результате количество совершаемых действий сократится в 2,3 раза — с 898 до 394. В совокупности время таможенного оформления сокращено с 6 до 1 часа.

«Для ведения международной торговли планируется перевод в электронный формат процессов таможенного оформления и контроля на базе единой платформы. На базе международной платформы АСИКУДА создается информационная система „АСТАНА-1“ (Автоматизированная система таможенного администрирования и налогового администрирования) с полным циклом электронного таможенного декларирования, которая в пилотном режиме уже применяется во всех регионах страны», — разъяснил представитель КГД.

По информации Госмана Амрина, подача декларации на товары в электронном виде не будет сопровождаться предоставлением документов, подтверждающих заявленные в ней сведения. «Существенная доля товаров после проверки с применением системы управления рисками, в случае, если риски не выявлены, будет выпускаться автоматически, без участия должностного лица органа государственных доходов», — уточнил Амрин. Таким образом, система станет первым шагом на пути интеграции таможенной и налоговой систем.