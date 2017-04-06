В Казахстане запустили первую межбанковскую базу по операционным рискам

Первое кредитное бюро предлагает обмениваться информацией об операционных инцидентах банков второго уровня в режиме онлайн.

В Первом кредитном бюро презентована межбанковская база данных операционных рисков. База будет содержать все инциденты, происходящие в банках, и позволит минимизировать операционные риски на основе имеющегося опыта в других финансовых институтах, в том числе такие риски, как кибератаки.

«Положительный опыт работы с базой данных кредитных историй, а это более 30 миллионов контрактов, мы решили масштабировать и на другие классы рисков. У финансового рынка большая потребность в обмене операционными инцидентами для качественного анализа, корректировки процессов и контрольных функций. Межбанковская база данных операционных рисков позволит банкирам „учиться на чужих ошибках“, что во многом оптимизирует процессы и операционные расходы. Согласно рекомендациям Базельского комитета финансовые институты ведут отчетность инцидентов, связанных с операционными факторами, повлиявших на деятельность финиститутов и повлекших определенные убытки. Зачастую база банков содержит только внутреннюю информацию, а автоматизированный обмен данной информацией до Первого кредитного бюро никто предложить не мог», — рассказал Руслан Омаров, генеральный директор Первого кредитного бюро.

Помимо этого в ПКБ отметили, что подобный онлайн обмен позволит своевременно реагировать и на кибератаки. Эксперты также уточнили, что уже есть банки, которые первыми вступают в консорциум.

МБДОР предполагает доступ к самой базе данных операционных рисков (без указания персональных данных), консалтинг с выездом специалистов, обучение, программное обеспечение в облаке, а также техническую поддержку.