Определен председатель оргкомитета Award.kz 2017

Организационную группу премии возглавил Данияр Кудайбергенов.

Председателем оргкомитета Национальной интернет-премии Award.kz 2017 стал Данияр Кудайбергенов, генеральный директор и основатель студии «Ризн».

«Для конкурса Данияр не новый человек. В 2015 году он вошел в состав экспертного жюри. В его составе он стал самым требовательным экспертом. В 2016 он вошел в состав оргкомитета конкурса, а в нынешнем году возглавил организационную группу премии», — сообщили представители Award.kz.

Данияр Кудайбергенов окончил бакалавриат Карагандинского государственного университета по специальности графический дизайн. Организатор и преподаватель дизайнерской школы, в которой упор сделан на практическое применение получаемых знаний.

«Я хочу улучшить репутацию конкурса. Для этого нужно изменить подход в выборе членов экспертного и международного жюри. Прежде всего, стоит приглашать тех персон, чей авторитет и профессиональные навыки не вызывают сомнения. Award.kz является старейшим конкурсом веб-сайтов в Казнете, и я хочу, чтобы его влияние на отрасль было ощутимым. Для этого нужно поддерживать и взаимодействовать с другими инициативами по развитию веб-индустрии в Казахстане. Кроме того, хочется улучшить коммуникацию между участниками самой премии, членами жюри и организаторами. Вижу Национальную премию не просто местом, где можно потешить свое самолюбие получением очередной награды. Прежде всего, она должна стать мероприятием, которое приносит реальную пользу конкурсантам. И первое, что мы должны сделать в этом году — более скрупулезно относиться к отбору судей конкурса и минимальному уровню работ участников» — таково видение нового председателя оргкомитета.

Кроме того, стало известно, что Софья Носкова покинула оргкомитет Award.kz. Отмечается, что она участвовала в работе премии с 2010 года и внесла полезные изменения в механику проведения премии.

«Инициативы и идеи Софьи обогатили конкурс», — подчеркнули в Award.kz.