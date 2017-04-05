В Казахстане будут внедрять удаленную идентификацию клиентов банков

Нацбанк создал рабочую группу по разработке такого механизма.

Клиенты банков в будущем смогут открыть банковский счет, платежную карточку или оформить кредит в другом банке, не посещая его лично. Это станет возможным после внедрения и реализации механизма удаленной идентификации клиентов в финансовом секторе. Национальный банк Казахстана прорабатывает этот вопрос. Уже создана рабочая группа, которая занимается разработкой механизмов удаленной идентификации и проведения необходимой в данном процессе аутентификации клиентов, передает Kapital.kz со ссылкой на директора департамента платежных систем Национального Банка РК Ерлана Ашыкбекова.

Как уточнил Ерлан Ашыкбеков, эта инициатива предполагает предоставление возможности клиентам получения финансовых и других услуг на основании первичной идентификации, пройденной в одной из финансовых организаций. Текущая модель банковского обслуживания основана на процедуре физической идентификации клиента. При этом Ерлан Ашыкбеков добавил, что идентификация клиента — ключевой вопрос при оказании любого вида финансовых услуг. Сегодня для получения востребованных финансовых услуг клиент должен явиться в офис и подтвердить свою личность при личном присутствии.

«Только после прохождения этой обязательной процедуры он может иметь доступ посредством интернета либо мобильных устройств к услугам и продуктам данной финансовой организации, в которой он прошел идентификацию с предъявлением удостоверения личности», — констатировал представитель Национального Банка.

Современные цифровые технологии не стоят на месте. В условиях новой реальности как клиенты, так и финансовые организации, стремящиеся быть ближе к потребителям, нуждаются в совершенствовании способов идентификации для оказания услуг удаленным способом. Перспектива внедрения многих современных услуг инновационного характера также упирается в вопрос идентификации клиента.

По мнению спикера, правильная организация предлагаемого решения позволит качественно изменить ситуацию с проникновением и расширением финансовых услуг: «В настоящее время совместно с банками и платежными организациями рассматриваются различные варианты и модели внедрения механизма удаленной идентификации клиентов, включая использование возможностей системы „электронного правительства“ либо получение данных из иных достоверных источников. Вместе с тем наличие идентификатора клиента в виде ИИН не гарантирует проведение полной идентификации клиентов, необходимо решать вопросы, связанные с однозначным определением данного клиента, т. е. его аутентификацией, над чем сейчас и работает рабочая группа».

Безусловно, при выработке решения серьезное внимание будет уделено процедурам безопасности, учитывая имеющиеся риски.

«Определенные риски присутствуют всегда при оказании любых услуг через дистанционные каналы. Чрезвычайно важно уметь управлять этими рисками и контролировать их. В этом вопросе мнение банков для нас также очень важно», — отметил собеседник.

Вместе с тем, по мнению участников финансового рынка, эта инициатива позволит развить дистанционные банковские услуги и стимулировать конкуренцию, что немаловажно в условиях «цифровизации» всего мира.

«Взрывной рост информационных технологий, который мы сегодня наблюдаем, повышение уровня автоматизации бизнеса и финансового сектора страны, в частности, сопровождающегося становлением принципиально новых моделей дистанционного банковского обслуживания граждан, требует формирования новых механизмов удаленной идентификации личности. Ряд стран уже имеет положительный опыт в решении этой нетривиальной задачи. Банки Российской Федерации, Республики Беларусь, Индии, Швейцарии и многих других государств уже имеют подобные инструменты. Безусловно, Altyn Bank поддерживает инициативу Национального Банка страны по формированию механизма удаленной идентификации клиентов БВУ», — отмечает председатель правления АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») Аскар Смагулов.

По его словам, эта задача не может быть решена одномоментно и требует совместной скрупулезной проработки не только на технологическом уровне, но и на уровне бизнес-процессов.

«Удаленная идентификация — это важная часть цифровой инфраструктуры. Создание такого инструмента позволит не только сделать банковские услуги более доступными для населения республики и улучшить конкурентную среду для самих финансовых институтов, но и позволит всем участникам рынка создавать принципиально новые цифровые продукты и услуги, что, в свою очередь, также окажет положительное влияние на качество предоставляемых услуг», — считает Аскар Смагулов.

В Народном Банке Казахстана также прокомментировали данную инициативу.

«Инновации и новые технологии дали большой импульс развитию банковских услуг во всем мире. В результате банки начали выделять дистанционное банковское обслуживание в отдельные стратегические задачи. Государственная программа „Цифровой Казахстан“ и проект „Удаленная идентификация клиентов“ — это потребности текущей жизни и перспективное направление как для государственных органов, так и для финансового (банковского) сектора. Внедрение любой новой инициативы сопряжено со сложностями и рисками, которые нужно решать и минимизировать. Проект „Удаленная идентификация клиентов“ пока только на начальной стадии развития, и, конечно же, очень много вопросов и нюансов, связанных с деталями процесса взаимодействия между участниками, ценообразованием, ответственностью участников, безопасностью, стандартами процедур и пр. Кроме того, потребуется внесение изменений в законодательные акты. Все эти вопросы подлежат обсуждению и решению в ходе реализации проекта и после утверждения общей концепции. На данном этапе Народный Банк поддерживает инициативу Национального банка и готов участвовать в обсуждении этого проекта», — сказали в банке.