В Казахстане открылся предзаказ смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8+

Смартфоны Samsung Galaxy S8 и S8+ поступят в продажу в Казахстане в начале мая и будут представлены в расцветках: черный бриллиант, мистический аметист и желтый топаз.

В Казахстане уже доступна возможность предварительного заказа смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8+ до 30 апреля. Первые заказчики получат ценные подарки. Предзаказ доступен на официальном сайте.

Samsung Electronics представила Galaxy S8 с диагональю 5,8 дюйма и Galaxy S8+ с диагональю 6,2 дюйма. Смартфоны имеют «безграничный» экран и безрамочную конструкцию, гладкую поверхность без кнопок и острых углов. При этом компактный дизайн позволяет работать с устройствами одной рукой.

Смартфоны Galaxy S8 и S8+ стали первыми в мире мобильными устройствами, получившими сертификацию MOBILE HDR PREMIUM от ассоциации UHD Alliance. Экран выдает естественные яркие цвета и оттенки при просмотре любого контента, включая игры с детализированной графикой. Есть поддержка Game Pack с самыми лучшими играми, в том числе с поддержкой Vulkan API.

Новинки оснащены первым на рынке 10-нанометровым процессором, обеспечивающим высокую скорость работы при низком энергопотреблении.

8-мегапиксельная фронтальная камера с диафрагмой F1.7 и функцией интеллектуального автофокуса, а также 12-мегапиксельная основная камера с диафрагмой F1.7 и технологией Dual Pixel (технология профессиональных зеркальных камер) выдают максимально качественные изображения даже при плохом освещении.

Устройства поддерживают биометрические технологии, в том числе сканер отпечатка пальца, сканер радужки глаза и систему распознавания лиц. Можно выбрать оптимальный способ разблокировки телефона.

Новые очки виртуальной реальности Gear VR дополнены джойстиком на базе технологий Oculus. Благодаря удобной навигации и поддержке управления одной рукой, джойстик обеспечивает более качественную обработку движений при работе с интерактивным VR-контентом.

Док-станция Samsung DeX позволяет превратить смартфоны Galaxy S8 и S8+ в настольный компьютер. Благодаря Samsung DeX, пользователи смогут выводить данные со своего смартфона на большой экран и редактировать их с помощью мышки и клавиатуры.

В комплекте со смартфоном будут поставляться инновационные наушники, доведенные до совершенства специалистами AKG и обеспечивающие неповторимое качество звука. Наушники отличаются удобной гибридной посадкой для лучшего шумоподавления и оснащены шнуром с металлизированной оплеткой, предотвращающей спутывание провода.