Жителей Алматинской области обворовали на несколько миллионов через интернет-банкинг

Полиция расследует дело и призывает общественность соблюдать все меры предосторожности при проведении онлайн-платежей.

Жителей Алматинской области предупредили о распространяющимся виде мошенничества с использованием онлайн-банкинга. Обращение полиции региона к населению размещено на ведомственных страницах, действующих в социальных сетях, передает Sputnik.

«Полиция предупреждает граждан об осторожности при осуществлении денежных операций с использованием сервис-услуг „Интернет-банкинг“ и „Мобильный банкинг“. В целях предотвращения мошеннических действий просим вас быть более внимательными и дополнительно ознакомиться с памяткой о мерах безопасности при работе с этими системами», — говорится в обращении.

Как отмечают правоохранители, на территории области уже зарегистрированы факты подобного мошенничества, двое местных жителей лишились денежных накоплений: «В этом году жертвами мошенников оказались двое жителей Талдыкоргана, с банковских счетов которых было снято несколько миллионов тенге. Расследование по фактам взято на особый контроль, и к работе, направленной на их раскрытие, подключены опытные сотрудники областной криминальной полиции».

Пресс-службой ДВД Алматинской области также даны соответствующие рекомендации, которые могли бы обезопасить от действий мошенников, где внимание граждан акцентировано на конфиденциальности персональных данных:

— ни при каких обстоятельствах не разглашайте свой логин, пароль и др. персональные данные, никому, включая работников вашего банка

— избегайте подключений к веб-сайту системы по баннерным ссылкам или по ссылкам, содержащимся в электронной почте, проверяйте установку защищенного соединения с официальным сайтом

— не подключайте к сервисам банка не принадлежащие вам номера телефонов

— при утере телефона, по которому осуществляется связь с банком, следует заблокировать sim-карту.