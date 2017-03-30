Activ предлагает бесплатные звонки в обмен на рекламу

Услугой можно воспользоваться неограниченное количество раз, независимо от суммы баланса на счету.

Абоненты Activ теперь могут совершать бесплатные звонки на городские номера и на номера любых операторов Казахстана с помощью простой комбинации. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо набрать *56 перед номером вызываемого абонента и прослушать рекламный ролик. После подтверждения соединения абонент сможет совершить бесплатный звонок длительностью 60 секунд.

«Часто абоненты сталкиваются с ситуацией, когда заканчивается баланс, однако надо срочно сделать звонок. В такие моменты комбинация *56″ придет на выручку. Это стало возможным благодаря взаимовыгодному партнерству «Кселл» с компаниями-рекламодателями, нашими корпоративными клиентами, которые предлагают абонентам Activ прослушать рекламу их услуг взамен на бесплатную минуту разговора. Теперь наши абоненты смогут бесплатно поговорить со своими родными и в то же время узнать о новостях и новых услугах наших корпоративных клиентов», — отметил Арти Отс, главный исполнительный директор АО «Кселл».

Согласно исследованиям компании, новая возможность понравилась 87% абонентов, которые ею воспользовались. Услугой можно воспользоваться неограниченное количество раз, независимо от суммы баланса на счету. Длительность аудио рекламы в начале разговора составляет не больше 20 секунд. Дополнительная услуга SMS-дубль позволяет отправить абонентам SMS, который повторяет или дополняет рекламный аудио ролик.