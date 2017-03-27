Microsoft запускает новые решения по защите данных в Windows 10

Microsoft объявляет о запуске новой веб-панели управления конфиденциальностью Microsoft Privacy Dashboard, предоставляющей новые возможности для просмотра и редактирования данных об активностях.

Корпорация Microsoft делает все возможное для защиты конфиденциальных данных своих пользователей и объявляет о запуске новой веб-панели управления конфиденциальностью Microsoft Privacy Dashboard, предоставляющей новые возможности для просмотра и редактирования данных об активностях, включая местоположение, историю поиска, посещаемые страницы и данные записной книжки Cortana, учитываемые при использовании различных сервисов Microsoft. Также компания представляет новый вариант настройки конфиденциальности в Windows 10.

Выбор между уровнями диагностики стал проще, а объем данных, получаемых на базовом уровне, еще сократился. Для получения первых отзывов эти изменения в Windows 10 скоро будут внесены в сборку Windows Insider, а позже станут доступны для всех пользователей одновременно с выходом Windows 10 Creators Update.

Панель управления конфиденциальностью Microsoft (Microsoft Privacy Dashboard) предоставляет новые возможности для просмотра и редактирования данных об активностях

Для этого любому пользователю необходимо просто войти в свой аккаунт Microsoft и перейти по ссылке https://account.microsoft.com/privacy, чтобы посмотреть и очистить, к примеру, журнал посещений или историю поиска, информацию о местоположениях и записную книжку Cortana. Все это доступно в одном месте. Это первый шаг корпорации на пути расширения набора инструментов, обеспечивающих прозрачность и контроль над персональными данными, которые получают продукты и сервисы Microsoft. Корпорация продолжит постепенно увеличивать диапазон функций и категорий данных.

Изменения в политике конфиденциальности, ожидающиеся в Creators Update

Корпорация внесла некоторые изменения в Creators Update, упростив настройки безопасности и улучшив способ их представления пользователям.

Во-первых, Microsoft представит новый набор настроек конфиденциальности, чтобы пользователи могли выбирать наиболее подходящие им параметры. Они заменят предыдущие Экспресс-настройки, а сам процесс будет несколько отличаться в зависимости от того, какую версию Windows применяет пользователь. Если пользователь переходит с Windows 7, Windows 8 или устанавливает новую копию Windows 10 с нуля, то увидит набор простых, но важных опций, и нужно будет задать настройки, прежде чем продолжить установку системы. Если же пользоваетль уже использует Windows 10, то получит уведомление, в котором ему будет предложено выбрать параметры конфиденциальности. Эти опции появятся в ближайшей сборке Windows Insider.

Во-вторых, компания сократила количество вариантов учета диагностических данных с трех уровней до двух: базовый и полный. Если вы ранее выбирали расширенный уровень (Enhanced level), в обновлении Creators Update вы сможете выбрать между базовым и полным вариантом.

В-третьих, корпорация еще больше сократила объем данных, учитываемых на базовом уровне — оставили только данные, критически необходимые для работы Windows. Компания использует эту информацию, чтобы обеспечить безопасность и своевременное обновление операционной системы Windows и приложений, а также для правильной работы, когда Windows необходима информация о возможностях вашего устройства, установленных программах и корректности функционирования системы. Эта опция также включает в себя отправку базовых отчетов об ошибках в Microsoft.

Как обычно, пользователи могут пересмотреть свой выбор и изменить параметры в любое время в разделе Параметры.

Обеспечивая конфиденциальность своих пользователей Microsoft старается предоставлять удобные варианты выбора, прозрачность и возможность управления своими данными.

Компания вместе со своими пользователями идет по пути технологического развития, по мере того как устройства, интернет и различные «умные» приспособления вокруг нас меняют способы нашего общения, работы и развлечений. Для корпорации Microsoft главной составляющей этого пути является взаимодействие с пользователями, внимание к их отзывам и внедрение новых идей.