Банкиры призывают быть бдительными при покупках через интернет

Ассоциация финансистов Казахстана просит банковских клиентов помочь в предотвращении кибер-мошенничества.

Ассоциация финансистов Казахстана (АФК) призывает банковских клиентов быть особенно осторожными и бдительными при проведении интернет-транзакций и тем самым помочь банкам в противостоянии международным кибермошенникам, передает «Капитал».

В АФК прошло заседание рабочей группы с участием представителей Национального банка и банков второго уровня в связи с произошедшими кибератаками на счета клиентов казахстанских банков. На встрече обсуждены возможные меры по обеспечению дополнительной защиты от новых киберугроз. В частности, достигнута договоренность о проработке комплекса совместных мер для создания алгоритма по предотвращению угрозы кибератак.

Как отметила глава АФК Юлия Якупбаева, эти меры принимаются в рамках поручения президента Нурсултана Назарбаева правительству и КНБ РК о создании системы «Киберщит Казахстана».

После кибератак в марте текущего года банки уже провели мероприятия по предотвращению действий международных хакеров. Участники рабочей группы отметили, что, учитывая характер и организованность атак, немаловажную роль в обеспечении безопасности активов и предупреждения опасных ситуаций будет иметь осведомленность самих клиентов о возможных мошеннических действиях.

Ассоциация финансистов Казахстана еще раз напоминает банковским клиентам о необходимости следовать простым инструкциям:

— Не сообщать никому конфиденциальные данные: логины и пароли доступа к банковским онлайн-сервисам, номерам карт, CVV (трехзначный код на обратной стороне карты) и кодам подтверждения, которые вы получаете от банка в SMS-сообщениях.

— Быть начеку в случае звонков от якобы сотрудников банка, которые могут под разными предлогами спрашивать у вас вышеуказанную информацию о кодах и нормах карт.

— Обратиться в колл-центр вашего банка в случае возникновения подозрений относительно подлинности банковского сайта либо запросов банка, поступающих вам по электронной почте.