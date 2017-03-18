PROFIT Cloud Day 2017: облачность в Казахстане усиливается, бизнес все более активен

В Алматы прошла вторая ежегодная конференция PROFIT Cloud Day, посвященная облачным технологиям.

15 марта в Алматы прошла вторая ежегодная конференция PROFIT Cloud Day, посвященная облачным технологиям. Гости конференции, независимые эксперты, юристы и представители вендоров обсудили актуальные вопросы использования облачных технологий, казахстанские реалии, преимущества облаков, вопросы безопасности, а также правовое регулирование. Всего конференцию посетило порядка 200 человек.

Открыл PROFIT Cloud Day 2017 докладом о том, что нас ждет на пути к облакам, Андрей Бешков, модератор конференции. По его словам, постепенно уровень зрелости и понимания облачных систем у бизнеса повышается. По оценкам экспертов, облака ежегодно растут на 25% в США, в России — на 21%. К 2020 году международный рынок облачных услуг достигнет 236 млрд долларов. Участники рынка говорят о том, что пока ИТ-рынок стагнирует, облака продолжают активный рост — кризис не затронул эту отрасль. Сейчас, например, в России облака проникли уже в 25% компаний. То есть, бизнес реально их использует. Вопрос лишь в том, что каждая компания использует облака по-разному. Тем не менее, тенденция четко обрисована, и Казахстан тоже пойдет по этому пути.

«Как и любая технология, облака уже вышли из „детского возраста“, именно поэтому теперь мы говорим об облаках 2.0. Почему? Уже наработан достаточно большой опыт по отказоустойчивости, по построению облаков у разных вендоров. Облака стали уже достаточно надежными. Конечно, тут есть свои риски, но в целом это надежнее, чем иметь сервера у себя в инфраструктуре, если только вы не строите приватное облако и если у вас нет достаточно квалифицированных специалистов. Именно поэтому 2.0 — сначала бизнес подходил очень осторожно к этому вопросу, доверяя облаку лишь то, что не очень критично (веб-сайт, системы накопления знаний, почту HR-отдела и т.д.). Сейчас мы все чаще видим, что бизнес начинает переносить в облако серьезные системы типа ERP или системы, требующие „тяжелых“ расчетов. Бизнес распробовал, что такое облако, — я думаю, это будет только развиваться. Облака — это реальность, и с этим надо учиться работать», — отметил Андрей Бешков.

По типам потребляемых облачных сервисов ситуация в России выглядит следующим образом: доля SaaS (Software as a Service) составляет 14%; на бизнес-приложения приходится 26%; IaaS (Infrastructure as a Service) составляет 60%. По мнению Андрея, доля IaaS будет снижаться, а SaaS — расти. Это справедливо и для Казахстана, так как наибольшее число потребителей облачных услуг приходится все-таки на бизнес-сегмент, которому целесообразнее использовать не облачную инфраструктуру целиком, а отдельные облачные продукты и сервисы.

«Центральной стратегией Oracle являются как раз облака, мы считаем, что за этим будущее. Мир быстро меняется, все устали от долгих проектов. Нужно запускать их быстро и обеспечивать надежное хранение данных. Вектор перехода к облакам обусловлен тем, что сегодня нужно снижать издержки и повышать скорость. Чувствуется, что у бизнеса есть интерес, есть понимание необходимости таких изменений», — говорит Сергей Чарышников, эксперт по направлению Oracle CX, Россия и СНГ.

В своей презентации он рассказал об облачных сервисах с точки зрения конечных потребителей, бизнеса, и о том, как Oracle может помочь в выстраивании взаимоотношений с клиентами, сборе обратной связи, выявлении потребностей и построении грамотной маркетинговой активности на основе различных данных.

С весьма интересным докладом выступил независимый эксперт Денис Щепин. В своем выступлении он на конкретных расчетах показал ту финансовую выгоду, которую приносит бизнесу использование облачного решения (например, ERP-системы), а не внедрение его непосредственно в компании. Экономия на развертывании, технических консультантах и последующей поддержке может составить внушительную сумму. Помимо этого использование облачного решения позволяет бизнесу включиться в работу с новым продуктом значительно быстрее, что, безусловно, положительно скажется на конкурентоспособности. Ведь время — это по-прежнему деньги, и преимущество будет у того, кто быстрее сможет приспособиться к новым условиям или предоставить своим клиентам новые услуги.

«Что теряет ваша компания, если вы не внедряете облака? — Время, деньги, рынок», — считает Денис Щепин.

С ним соглашается и Андрей Бешков, говоря о том, что сегодня технологии стали не просто тем, что «приятно иметь», и даже не «катализатором роста», а необходимым условием существования бизнеса.

А насколько казахстанский рынок готов к облакам? Видят ли вендоры активность бизнеса в вопросе внедрения облаков?

«Именно сейчас мы подошли к тому, что все большее и большее количество заказчиков переходит от размышлений, разговоров и обсуждений облаков к их конкретному использованию. Наши партнеры, которые сегодня также присутствуют на PROFIT Cloud Day 2017, имеют возможность предоставить облачные сервисы на платформе VMware для наших заказчиков. Это уже готовые апробированные сервисы, это платформа, которая позволяет текущие виртуальные машины, работающие на платформе VMware, спокойно перенести без всякого конвертирования к тому или иному сервис-провайдеру. Готовность с точки зрения клиентов, инфраструктуры и представленных сервисов в Казахстане есть. На мой взгляд, все обстоит очень даже неплохо», — считает Ринат Узбеков, директор по региону Казахстан, Центральная Азия и Азербайджан компании VMware CIS.

По его мнению, для Казахстана сейчас актуально использование различных типов облаков. Для крупных компаний, уже вложивших инвестиции в свою инфраструктуру, логичнее говорить о частных облаках. Для небольших же компаний, которые не обременены грузом различных приложений, которые нужно поддерживать, разумнее использовать IaaS или SaaS.

«Естественно, для крупных компаний расширение бизнеса, какие-то новые рынки или сервисы тоже можно рассматривать в виде IaaS или SaaS», — подчеркнул Ринат Узбеков.

Представитель Microsoft обратил внимание на то, что в разговорах об облаках подразумевается несколько составляющих. Одна из них — это облака с точки зрения технической аудитории, которая занимается поддержкой инфраструктуры либо разработкой приложений. А есть и вторая сторона вопроса — клиенты, которые хотят улучшить свой бизнес и которые мало интересуется техническими моментами.

«Коллега из Oracle рассказал об облаках с точки зрения клиента. У Microsoft, например, есть облачное решение Azure, которое ориентировано, в первую очередь, на техническую аудиторию. Но есть и решения типа Office 365. Это большой сервис, который размещается в облаке. Сегодня те решения, которые раньше традиционно воспринимались только в качестве On-premise (SharePoint, например), теперь могут использоваться в облаке. Это очень востребовано на рынке в МСБ. Для кого-то это возможность хорошо сэкономить, для кого-то — возможность не платить лишние деньги ИТ-специалистам. Конечно, в Казахстане наиболее популярны гибридные облака. Несмотря на то, что вендоры уже несколько лет говорят о необходимости перехода в облака, об их безопасности, но, тем не менее, казахстанские компании предпочитают обезопасить себя. Поэтому гибридность — это сейчас тренд», — рассказал Андрей Андреев, маркетинг-менеджер продуктов Azure компании Microsoft Казахстан.

«Мы как облачный провайдер предоставляем как раз инфраструктуру, ресурсы. Я бы сказал, что в Казахстане мы ощущаем интерес к теме. Когда идет речь о каких-либо новых проектах, сразу поднимается вопрос облаков, а оборудование рассматривается редко по известным причинам. И сейчас формируется большой пласт компаний, которые присматриваются к облакам, делают запросы, сравнивают. Здесь мы всегда готовы консультировать, давать „попробовать“. Тесты иногда бывают достаточно длительные, когда заказчики смотрят, подходит ли им это, какие сложности возникают», — говорит Илья Шалимов, директор филиала «ИТ-ГРАД» в Алматы.

Несмотря на столь положительные отзывы, уровень проникновения облаков в Казахстане ни вендоры, ни эксперты называть не берутся. «Для этого надо иметь данные, но таких исследований я не видел. Тем не менее, могу сказать, что тот факт, что сейчас у казахстанских провайдеров не так много предложений для бизнеса, объясняется именно количеством клиентов. Пока их не много. Да, бизнес разговаривает об облаках, но к делу переходит медленно», — прокомментировал Денис Щепин.

«Наш рынок итак небольшой, мы все знаем топ-100, топ-200 заказчиков. Общаясь с ними, мы сегодня точно понимаем, что процентов 60-70 из них или уже в облаке, или в своем облаке (по крайне мере, начинают идти к этому). Вопрос лишь в том, в чьих они облаках. На самом деле, рынок немного не подогрет в этом отношении. Нужно подогревать его информацией об облаках. На каждой нашей встрече с заказчиками мы их спрашиваем о том, чего бы они хотели. В соответствии с этим мы будем пытаться изменить и наработать что-то. Поэтому подобные мероприятия очень важны для нас, чтобы помогать и развивать облачные технологии в Казахстане», — говорит Михаил Ласкин, коммерческий директор АО «Казтелепорт».

Одной из самых «горячих» с точки зрения обсуждений стала секция правового регулирования облаков, сбора и хранения данных, а также их трансграничной передачи. По мнению вендоров и юристов, закон «О персональных данных и их защите» недостаточно проработан. Многие отметили определенные пробелы, существующие в казахстанском законодательстве, и те проблемы, которые не только могут возникнуть, но и уже проявляются. Так, гости в зале упомянули систему «Кунделiк», к которой имеется много вопросов именно касательно безопасности данных учеников. Спикеры сошлись во мнении о том, что казахстанское законодательство о персональных данных необходимо значительно дорабатывать и приводить в соответствие международным принципам.

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