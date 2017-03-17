Клиенты Beeline могут снимать наличные средства с мобильного баланса

Услуга доступна в отделениях АО «Казпочта» и банкоматах Qazkom.

Beeline Казахстан объявляет о возможности снятия наличных денежных средств с баланса мобильного телефона через отделения АО «Казпочта» и банкоматы Qazkom по всему Казахстану.

«Развитие мобильных финансовых систем выходит на новый уровень. Клиентам Beeline стали доступны уникальные услуги, ранее не представленные в Казахстане. Теперь, чтобы сделать денежный перевод, достаточно иметь смартфон с SIM-картой Beeline, а получателю — найти ближайшее почтовое отделение или банкомат наших партнеров. Выражаю благодарность АО „Казпочта“ и Qazkom за доверие и оперативную реализацию совместной инициативы», — отметил Александр Комаров, главный исполнительный директор Beeline Казахстан.

Для получения наличных денежных средств с мобильного баланса Beeline через отделения АО «Казпочта» необходимо:

1. Обратиться в любое отделение АО «Казпочта» к оператору для проведения операции по снятию наличных денег с мобильного баланса Beeline.

2. Предъявить удостоверение личности и сообщить номер телефона, с мобильного баланса которого будут сниматься денежные средства.

3. Получить код подтверждения, который поступит с короткого номера 2020 на номер телефона абонента, с которого будет произведено снятие наличных денег (сообщение с кодом подтверждения содержит размер комиссии за операцию).

4. Сообщить код подтверждения и сумму для снятия оператору отделения АО «Казпочта».

5. Получить наличные денежные средства после проверки оператором кода подтверждения.

Минимальная сумма снятия наличных составляет 1000 тенге, максимальная сумма в сутки — 50 000 тенге. Комиссия за проведение операции составит 2,2% от суммы (или минимум 150 тенге).

Для получения наличных денежных средств с мобильного баланса Beeline в банкоматах Qazkom необходимо:

1. Отправить команду по SMS или заполнить форму на сайте Money.beeline.kz.

Команда SMS: на короткий номер 2020 необходимо отправить текст «XXXX qazkom 7771234567», где XXXX — сумма в тенге для снятия наличных в банкомате, qazkom — это название банка, в банкомате которого будет происходить снятие, 7771234567 — номер телефона, с которого отправляется SMS и с баланса которого будут сниматься наличные денежные средства.

На сайте Money.beeline.kz: выбрать сервис «Получение наличных в банкомате», где необходимо заполнить форму и указать номер телефона (для проверки принадлежности телефона поступит одноразовый пароль) и сумму для снятия.

2. После отправки команды SMS или формы на сайте на указанный номер поступит код подтверждения от банка с короткого номера 7000. Код действует ровно 24 часа.

3. При работе с банкоматом нажать любую кнопку на панели банкомата, выбрать операцию «Получение наличных с баланса Beeline», ввести полученный код подтверждения и сумму для снятия.

4. После проверки банком кода подтверждения и запрошенной суммы банкомат осуществит выдачу наличных денежных средств.

Минимальная сумма снятия наличных в банкоматах Qazkom составляет 2000 тенге, максимальная сумма в сутки — 50 000 тенге. Комиссия за операцию — 4%.

«Сотрудничество с „Beeline Казахстан“ в рамках реализации данного проекта позволит отправлять и получать денежные переводы еще быстрее. Если ранее переводы можно было осуществить только с платежной карты или с помощью систем денежных переводов, то теперь можно просто пополнить баланс на вашем телефоне и обратиться в любое наше отделение для снятия и получения наличных денег. Кроме того, являясь социально-ответственной компанией, мы решили не взимать комиссию с клиентов по данной услуге», — прокомментировал новость Нариман Мукушев, управляющий директор по инновациям и информационным технологиям АО «Казпочта»

«Мы рады, что у абонентов Beeline Казахстан теперь есть возможность использовать свой мобильный телефон не только как средство связи, но и фактически как мини-банк. Для того, чтобы перевести деньги со своего баланса, абоненту Beeline, равно как и получателю денег, вовсе не обязательно быть клиентом какого-либо банка», — отметил управляющий директор Qazkom Нурлан Жагипаров.