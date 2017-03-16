В Павлодарской области запустят космический мониторинг месторождений

Таким способом управление недропользования будет бороться с самовольной добычей полезных ископаемых.

Самовольную добычу полезных ископаемых в Павлодарской области начнут выявлять с помощью космического мониторинга. Об этом стало известно на коллегии управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов, передает Strategy2050.kz.

По словам руководителя управления Альбека Несипбекова, на территории области все чаще выявляются факты самовольной добычи полезных ископаемых: «К примеру, одно ТОО, имея право лишь на проведение разведки, осуществляло добычу медных руд и нанесло ущерб более чем на 500 миллионов тенге».

В этом году в пилотном режиме запустят мониторинг месторождений с помощью космической системы зондирования — с АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» уже есть соответствующая договоренность.

«Учитывая сезонность добычных работ, мониторинг будет проводиться с апреля по ноябрь. Это позволит нам эффективно мониторить и выявлять самовольную добычу и факты выхода за границы контрактной территории», — отметил руководитель управления.

Кроме того, на коллегии стало известно, что в Павлодаре, Экибастузе и Аксу установят 200 контейнеров для сбора ртутьсодержащих ламп.