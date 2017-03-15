Сагинтаев пригрозил минздраву и акиматам скорым стартом «Информационного Казахстана»

Для информатизации здравоохранения необходимы элементарно компьютеры.

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев на заседании правительства раскритиковал низкую оснащенность больниц компьютерами, передает Tengrinews.kz.

«Для информатизации здравоохранения необходимы, наверное, элементарно компьютеры. У нас только 25% медорганизаций оснащены компьютерами, 30% медицинских организаций имеют информационные системы. Здесь необходимо местным исполнительным органам активизировать работу. Мы-то стартанем, в течение года будет принята новая программа „Информационный Казахстан“, а если этой базовой элементарной техники не будет, то это будет большая проблема в итоге», — обратился премьер к минздраву и акимам регионов.

Напомним — 17 ноября в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.