В Караганде врачи смогут ставить диагнозы дистанционно

Для этого необходимо отправить операторам ситуационного центра электрокардиограмму пациента.

В Караганде промаркировали больных-сердечников и теперь врачи смогут ставить им диагнозы дистанционно. В кардиохирургической клинике региона открылся ситуационный центр. В его базу внесены все данные пациентов с сердечно-сосудистыми недугами, а также их истории болезни, передает Kazpravda.kz.

Благодаря телеметрическим аппаратам теперь диагноз больному можно поставить дистанционно. Для этого необходимо отправить операторам ситуационного центра электрокардиограмму пациента. Такими приборами оснастили сельские больницы, где наблюдается дефицит узких специалистов.

«У сельских жителей будет возможность, снимая электрокардиограмму у постели пациента, тут же передавать ее через Bluetooth на планшет. Мы видим эту электрокардиограмму в программе. Таким образом, мы можем давать квалифицированную интерпретацию, что зачастую необходимо именно на уровне села врачам первичного звена», — рассказала внештатный главный кардиолог области Назира Базарова.

Напомним — 17 ноября в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.