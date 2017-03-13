Общественность Кыргызстана критикует законопроект о контроле блогеров

Сетевое сообщество Кыргызстана выступило с критикой законопроекта, направленного на регулирование деятельности блогеров.

Возмущение блогеров и обычных интернет-пользователей в Кыргызстане вызвал законопроект, предложенный депутатами и направленный на регулирование деятельности «народных журналистов», вплоть до применения штрафных санкций за несоблюдение правил, передает Digital Report.

Согласно новому законопроекту, власти хотят привлечь к ответственности интернет-активистов за распространение недостоверной информации, призывы к экстремизму, терроризму и многое другое. Блогеры же считают, что таким образом правительство республики стремится к ограничению их свобод и считают это нарушением. Активный пользователей соцсетей Никита Тарасенко говорит: «У нас свобода слова, и это прямое вмешательство в личную жизнь. Одно дело контролировать страницу работников СМИ, но влезать на личную страницу и говорить, что писать, что не писать, мне кажется, это уже перебор. Если я не проверил инфу и сделал пост, поверьте, мне в комментариях расскажут, что я идиот, что я не то написал. И я приму это и скажу „извините, я ошибся“».

Он добавляет: «В законе было написано, что пользователь обязан настоящие имя и фамилию писать и вроде адрес электронной почты указывать. Как они узнают, настоящий это человек или нет? Если я создаю фейковый аккаунт, набираю быстро 1000 друзей и начинаю оставлять посты экстремистской направленности, как они узнают, фейковый мой аккаунт или не фейковый?».

По мнению юристов, закон по своей сути копирует аналогичный российский документ. Экс-судья конституционной палаты верховного суда Кыргызстана Клара Сооронкулова отмечает: «Тексты абсолютно идентичны. Авторы законопроекта абсолютно не учли особенности использования интернета в республике, и другие особенности, которые связаны с нашей системой политической, с конституцией». По ее мнению, новый закон власти будут использовать, на примере России, для политических преследований инакомыслящих в Сети.

Инициаторы законопроекта говорят, что цель, которую они преследовали, работая над документом, — «обеспечить информационную безопасность граждан, чтобы повысить ответственность при передаче информации, оградить наших граждан от недостоверной информации, заведомо лживой информации, которой сегодня очень много». Депутат парламента Алтынай Омурбекова согласна с тем, что закон требует доработки. «Есть сырые места, мы сегодня это признали, мы восприняли информацию, которая идет от общества, поэтому пока приняли решение отозвать», — сказала она.