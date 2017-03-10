В Алматы открылась первая в СНГ лаборатория инноваций

Ее основной целью является разработка и реализация IT-решений для улучшения качества жизни детей.

9 марта в Алматы открылась первая в Казахстане лаборатория инноваций. Лаборатория создана в рамках сотрудничества между Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Международным университетом информационных технологий (МУИТ).

Основной целью лаборатории является разработка и реализация IT-решений для улучшения качества жизни детей. Ожидается, что она станет платформой, где молодые идеи будут доведены до конечного продукта. В лаборатории будет собрана критическая масса студентов для решения инновационных задач.

Лаборатория инноваций будет сотрудничать и вовлекать как внутренние, так и внешние стороны, при этом уделяя особое внимание участию молодых людей в решении актуальных вопросов, относящихся к детям и подросткам, через информационные технологии. Лаборатория послужит платформой, где молодежные идеи и решения будут доведены до конечных продуктов, таких как мобильные приложения, электронные платформы и инструменты, масштабируемые в рамках страны.

«Партнерство между МУИТ и Детским Фондом ООН (UNICEF) является важным аспектом в развитии инноваций и молодых талантов. Ранее наши студенты уже участвовали в хакатонах на тему „Инновации для детей“, где были предложены решения для улучшения здоровья и социального развития детей. Лаборатория UNICEF представляет собой часть огромной сети, которая состоит из 13 подобных лабораторий по всему миру, но лаборатория UNICEF в МУИТ является первой в странах СНГ. Думаю, пополнение „копилки“ наших лабораторий на базе университета — это большой шаг в светлое будущее», — отметил Дамир Шыныбеков, ректор МУИТ.