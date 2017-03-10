Казахстанцы узнают о готовности документов по SMS

Бесплатная услуга оповещения граждан о готовности документов запущена в тестовом режиме.

Казахстанцы смогут узнать о готовности документов через SMS, сообщил председатель госкорпорации «Правительство для граждан» Аблайхан Оспанов. Услуга оповещения граждан о готовности документов запущена совместно с АО Национальные информационные технологии«. Она уже заработала в тестовом режме.

«Теперь вам не грозит лишний раз идти в ЦОН, случайно перепутав даты — SMS будет вам надежным напоминанием, а если вдруг ваши документы будут готовы раньше — тоже приятный бонус. Кстати, эта услуга бесплатная. Думаю, это облегчит жизнь тех, кто приходит в „Правительство для граждан“ за услугами», — заявил Оспанов.

Он также отметил, что посредством SMS можно будет оценить и качество оказания госуслуг корпорации.