В Казахстане начинается внедрение медицинской информационной системы

Проект реализовывается российской компанией совместно с министерством здравоохранения РК.

Российский разработчик программного обеспечения «БАРС Груп», дочерняя компания Национального центра информатизации, приступает к осуществлению пилотного внедрения медицинской информационной системы в Республике Казахстан. Проект реализовывается совместно с министерством здравоохранения РК и Всемирным банком в связи с институциональной реформой системы здравоохранения в Казахстане.

На начальном этапе планируется внедрение системы в двух учреждениях Казахстана — Усть-Каменогорской городской больнице № 1 и Центре матери и ребенка Усть-Каменогорска. Предполагается, что впоследствии внедряемая система станет одним из базовых ИТ-решений, обеспечивающих автоматизацию оказания медицинской помощи в республике.

Медицинская информационная система поможет организациям здравоохранения повысить оперативность и точность при формировании отчетности, предоставляемой органам управления здравоохранения, сократить непроизводительное рабочее время работы с документацией, повысить качество оказания медицинской помощи за счет информационной поддержки медицинской деятельности и, как следствие, сократить число врачебных ошибок. Благодаря электронному документообороту вести историю болезни пациента станет проще благодаря ведению всех данных в единой базе и возможности доступа к ним в любое время.

Решение будет включать ряд модулей, обеспечивающих автоматизацию всех основных участков работы медучреждений от регистрации пациента в регистратуре до внесения данных диагностических обследований и врачебного приема. Среди функциональных возможностей решения — ведение электронных историй болезни и распределение пациентов по очереди, контроль расхода медикаментов и оценка качества медицинских услуг в соответствии с клиническими протоколами, используемыми в Республике Казахстан.

Напомним — 17 ноября в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.