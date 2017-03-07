Открылась единая электронная торговая площадка стран СНГ

Уже зарегистрировано свыше 14 тысяч производителей и поставщиков.

У Казахстана и стран СНГ появилась единая торговая онлайн площадка — Qoovee.com. Площадка собрала более 14 тысяч производителей и поставщиков, передает Kapital.kz со ссылкой на компанию Qoovee.

Для производителей и поставщиков Qoovee — это канал сбыта, а также место для расширения своей сети дилеров/дистрибьюторов. Предприниматели на площадке могут создать интернет-магазин и разместиться в каталоге поставщиков своей страны и СНГ. Для оптовых заказчиков Qoovee — это доступ к базе производителей, удобный и быстрый поиск поставщиков товаров и услуг без множества посредников.

Недавно Евразийская экономическая комиссия направила правительствам стран ЕАЭС концепцию «цифровых фабрик» — предложения по цифровизации промышленности стран ЕАЭС.

Более 2,8% или 85 млрд долларов составляет доля цифровой экономики к валовому внутреннему продукту (ВВП) в странах Евразийского экономического союза. По предварительным оценкам, к 2025 году вклад цифровой экономики стран ЕАЭС в прирост ВВП должен составить 20% в год. В развитие цифровых экономик особый вклад внесут электронные торговые площадки.

По словам основателей проекта, у многих развитых стран и рынков, как Китай, США, Европа есть свои электронные площадки и это значительно упрощает и увеличивает их торговлю. К тому же это способствует экспорту товаров этих стран.