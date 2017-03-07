KTZ Express и Jumore договорились развивать smart-логистику

Благодаря электронной торговой площадке потенциальные покупатели со всего мира смогут найти продукцию казахстанских компаний.

Дочерняя компания АО «НК «ҚТЖ», АО «KTZ Express», подписала соглашение с китайской компанией «Jumore» о сотрудничестве в рамках электронной торговой площадки «B2B». Электронная площадка позволит объединить на одной платформе производителей, поставщиков услуг, логистические компании, а также покупателей. Благодаря Jumore представители бизнес-среды смогут получить полный спектр услуг по всей цепочке производства продукции от сырья до изготовления готового изделия с обеспечением безопасности денежных средств, грузов и качества товаров.

«Крупные добывающие, сельскохозяйственные, энергетические предприятия и товаропроизводители Казахстана смогут разместиться на платформе Jumore, через которую потенциальные покупатели со всего мира смогут найти их продукцию. При этом АО „KTZ Express“ осуществит быструю доставку покупателю с гарантией сохранности. Также казахстанские покупатели смогут найти любую продукцию иностранных компаний, размещенных на платформе», — отметил председатель компании Jumore Лу Хунсян.

В рамках подписанного соглашения стороны планируют развивать smart-логистику для увеличения объемов транспортировки и привлечения новых клиентов, содействовать выводу казахстанской продукции на международный рынок с использованием возможностей и инфраструктуры сторон, привлекать новые грузопотоки в транзитном сообщении из стран Юго-Восточной Азии в страны Европы, СНГ и Центрально-Азиатского региона и в обратном направлении через территорию Казахстана.