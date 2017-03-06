Минздрав принимает меры по внедрению цифровых технологий

Выдвинуто пять ключевых инициатив для модернизации сферы здравоохранения.

Министерство здравоохранения должно непрерывно сотрудничать с различными компаниями для внедрения качественных цифровых технологий. Об этом сказал Елжан Биртанов в ходе расширенного заседания коллегии министерства, передает Strategy2050.kz.

На сегодняшний день министерство выдвинуло пять ключевых инициатив для модернизации сферы здравоохранения. Одна из важных задач выполнения инициатив является и внедрение передовых технологий в медицинских учреждениях.

«Мы провели ряд встреч с международными и отечественными IT-компаниями, они готовы сегодня в систему здравоохранения войти со своими собственными технологическими решениями. Уже некоторые из них сегодня достаточно активно внедряются», — отметил министр.

По его словам, на основе ГЧП министерство должно создать условия для максимального развития быстрой цифровизации сферы здравоохранения.

«В этой связи, обращаюсь коллегам, руководителям областных управлений здравоохранения, медицинских организаций принять все необходимые меры для внедрения цифровых технологий. В первую очередь, они должны быть ориентированы на удобство пациента, получение услуг здравоохранения. Во вторую очередь, они должны создать удобные условия работы для медицинских работников, освободить от излишних бумажных работ, сделать нашу работу прозрачной и ориентированную на результат», — заключил Е. Биртанов.

Напомним — 17 ноября в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.