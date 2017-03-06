Новые законы могут сократить рынок цифрового ТВ Кыргызстана на 7 млн долларов США

Представители медиаотрасли Кыргызстана составили обращение к президенту страны, в котором просят обратить внимание на проблему и принять меры.

В Кыргызстане законопроекты о СМИ, которые обсуждаются в парламенте с прошлого года, по мнению представителей медиакомпаний, носят дискриминационный характер. В частности, такую реакцию вызвало предложение парламентариев о включении в социальный пакет иностранного телеканала с возможностью размещения в нем рекламы без соблюдения пропорций по контенту и языку. Таким образом, российские «Первый канал» и «Россия», которые войдут в соцпакет, смогут принимать рекламу на равных с отечественными телеканалами условиях. Специалисты считают, что из-за этого местные ТВ-каналы могут лишиться доходов, а кыргызстанский медиарынок недосчитается $7 млн. Для местных медиаорганизаций это огромные деньги, передает Digital Report.

По словам юриста Института Медиа Полиси Алтынай Исаевой, норма, предложенная парламентариями не совсем понятна.

«Эти изменения дадут право на размещение рекламы телеканалам, работающим у нас на основании межгосударственных соглашений. Например, „Первый канал“. Ему разрешается открывать рекламный пакет в объеме, покрывающем финансировании ретрансляции. Эта норма совсем не понятна. Кто будет определять и контролировать объем? Во-вторых, с учетом аудитории „Первого канала“ рекламодатели будут отдавать преимущество ему. Таким образом, местные телеканалы потеряют рекламный рынок. А реклама — основной источник их дохода», — отмечает она.

Автор законопроекта Дастан Бекешев считает, что российские телеканалы не установят монополию, а объем рекламы будут регулировать государственные органы: «Если мы полностью ограничим рекламу или запретим, российские телеканалы уйдут. Это неправильно. Наши граждане просят транслировать „Первый канал“, РТР. Поэтому мы должны считаться и требованиями наших граждан».

Представители медиаотрасли Кыргызстана составили обращение к президенту страны, в котором просят обратить внимание на проблему и принять меры.